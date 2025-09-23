Milei revive el libreto de la campa\u00f1a de 2023 y enfrenta la crisis cambiaria con un mensaje intransigente; las internas, los c\u00e1lculos del futuro Congreso y las velas que le prende a Trump Jujuy al d\u00eda \u00ae - Lo peor no hab\u00eda pasado. Cuando Javier Milei parti\u00f3 hacia C\u00f3rdoba, el viernes, ya era evidente que la crisis cambiaria se estaba acelerando. La tormenta que se posaba sobre la Capital le daba una excusa para no volar y quedarse a monitorear el plan \u201chay d\u00f3lares para todos\u201d anunciado por el ministro Luis Caputo. Se neg\u00f3 siquiera a considerarlo: deb\u00eda cumplir la misi\u00f3n indelegable que se propuso desde que la derrota electoral en Buenos Aires marc\u00f3 un quiebre en la historia de su presidencia. \u201cMe puse la campa\u00f1a al hombro\u201d, dijo al llegar. Reapareci\u00f3 el Milei-profeta de los d\u00edas felices. El de las met\u00e1foras de Mois\u00e9s y el mar Rojo. El que canta a capela su canci\u00f3n favorita de La Renga y maldice a \u201cla casta\u201d. El que desmiente sus fragilidades con historias autoindulgentes destinadas a alimentar la fe de los creyentes. Era como una pel\u00edcula en la que la imagen no encaja con el sonido. De un lado el despliegue euf\u00f3rico y optimista del Milei candidato en C\u00f3rdoba; del otro, un \u201cPanic Show\u201d financiero que movi\u00f3 al Banco Central a desprenderse de 678 millones de d\u00f3lares de las reservas en solo una ronda. El mercado insensible, otra vez: le hablan con la Biblia y responde con el bolsillo. El v\u00e9rtigo econ\u00f3mico nubla la naciente estrategia de campa\u00f1a de Milei con preguntas inquietantes: \u00bfse puede sostener hasta octubre el programa de Caputo?, \u00bfc\u00f3mo har\u00e1 el Gobierno para frenar la salida de reservas?, \u00bfqu\u00e9 pasa si la demanda no se calma? Milei y Caputo han blindado el discurso con la premisa de que el plan es el correcto, que est\u00e1 funcionando y que las turbulencias actuales son producto de un \u201cataque planificado\u201d por el kirchnerismo para perjudicar las opciones electorales de La Libertad Avanza (LLA). Ubican la soluci\u00f3n a cinco semanas de distancia: \u201cVamos a pintar el pa\u00eds de violeta y retomaremos el sue\u00f1o de hacer Argentina grande nuevamente\u201d. Por debajo, el oficialismo vive horas de deliberaci\u00f3n. Asumen que el mensaje de campa\u00f1a y las se\u00f1ales de gesti\u00f3n transitan carriles distintos. Milei reflot\u00f3 la idea de un pr\u00e9stamo del Tesoro de Estados Unidos, poco antes de partir a Nueva York para participar de la Asamblea de las Naciones Unidas. Caputo tambi\u00e9n habl\u00f3 de gestiones para garantizar el pago de los vencimientos de enero y julio (unos US$9000 millones). Las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de la semana que empieza apuntan a ofrecer un horizonte despu\u00e9s del 26 de octubre. Milei le pone fichas a la conversaci\u00f3n con Donald Trump, agendada para el martes. Espera un gesto que conmueva al capital y traiga calma hasta las elecciones. La presi\u00f3n sobre el d\u00f3lar refleja la certeza instalada entre los actores econ\u00f3micos de que el esquema cambiario de flotaci\u00f3n entre bandas tiene los d\u00edas contados. La aceleraci\u00f3n de las \u00faltimas dos jornadas gener\u00f3 una preocupaci\u00f3n adicional. Hasta empez\u00f3 a especularse con un reemplazo de Caputo antes de las elecciones, algo que en la Casa Rosada niegan sin fisuras. Milei lo ratific\u00f3 otra vez este s\u00e1bado. El dilema de los gobernadores A la incertidumbre econ\u00f3mica se suma la expectativa de una reformulaci\u00f3n pol\u00edtica del Gobierno. Milei tiene que reconstruir un sistema de alianzas que ponga freno a la sucesi\u00f3n de derrotas en el Congreso que se inici\u00f3 en junio cuando decidi\u00f3 desafiar con candidatos libertarios a muchos de los gobernadores que lo hab\u00edan ayudado a superar su debilidad legislativa de origen. \u201c\u00a1Jodan todo lo que quieran, los espero el 11 de diciembre!\u201d, hab\u00eda advertido Milei a los gobernadores el 9 de julio, en la prehistoria de este presente angustioso. Los llam\u00f3 \u201cdegenerados fiscales\u201d y pronostic\u00f3: \u201cLos vamos a aplastar en las elecciones\u201d. Aquel D\u00eda de la Independencia, Milei empezaba a meterse en la trampa que hoy habita. La ruptura con los jefes provinciales convirti\u00f3 al Congreso en un polvor\u00edn. El lunes pasado, con la digesti\u00f3n hecha de la derrota bonaerense, convoc\u00f3 a esos mismos gobernadores a \u201ctrabajar codo a codo\u201d. El tiempo perdido en maltratar a los que le ofrec\u00edan colaboraci\u00f3n ahora tiene sus consecuencias. En el Congreso sigue a toda marcha el festival de los dos tercios, con un oficialismo impotente y el kirchnerismo revitalizado. Al menos hasta finales de octubre, hay 19 gobernadores que no piensan acercarse a Milei: lo tienen que enfrentar en las urnas primero. En la etapa que viene, que se anticipa tan fragmentada como ahora, cuantos m\u00e1s diputados y senadores tenga un gobernador, mejores ser\u00e1n sus opciones de obtener beneficios para su provincia. Como a las campa\u00f1as las carga el diablo, Milei se siente tentado a romper puentes antes de construirlos. En C\u00f3rdoba trat\u00f3 de \u201ctremendo mentiroso\u201d al exgobernador Juan Schiaretti, que aspira a llegar al Congreso como coordinador de Provincias Unidas, el frente federal que podr\u00eda tener la llave para definir la aprobaci\u00f3n de leyes. De la autocr\u00edtica a la batalla El despliegue electoral cordob\u00e9s fue, en cierto modo, una correcci\u00f3n del discurso sobrio que el Presidente difundi\u00f3 por cadena nacional para presentar el presupuesto 2026. Aquella pieza narrativa daba se\u00f1ales de autocr\u00edtica despu\u00e9s del sacud\u00f3n bonaerense. Palabras de comprensi\u00f3n a los que sufren el ajuste, llamado al di\u00e1logo a los opositores, promesas de mejoras para jubilados, discapacitados y universidades. Un le\u00f3n que hablaba en susurros. Pero la configuraci\u00f3n definitiva del mensaje de campa\u00f1a termin\u00f3 de gestarse en las horas siguientes. Si Milei iba a convertirse en el virtual candidato necesitaba retomar la m\u00edstica de los triunfos anteriores. La campera de cuero, el rugido y la \u00e9pica del luchador acosado en la batalla del bien contra el mal. Lo que lo hizo distinto, a ojos de su gur\u00fa Santiago Caputo. As\u00ed les qued\u00f3 claro a los candidatos y comunicadores que asistieron a Olivos el jueves a escuchar a Milei contarles por qu\u00e9 y c\u00f3mo se pondr\u00eda al frente de la batalla electoral. Reivindic\u00f3 todo lo hecho hasta aqu\u00ed y atribuy\u00f3 el resultado bonaerense a un \u201cataque desestabilizador\u201d de los que quieren impedir el cambio. Coincidi\u00f3 con propagandistas oficiales, como Alejandro Rozitchner, que denuncian una supuesta operaci\u00f3n del periodismo para instalar la idea de que el Gobierno vive una crisis. Ante los propios y a puertas cerradas, Milei se declar\u00f3 al mando de la estrategia pol\u00edtica. Fue el modo que encontr\u00f3 para laudar en la costosa divisi\u00f3n interna entre los seguidores de Santiago Caputo y los de su hermana Karina. Quiso simular una reconciliaci\u00f3n que incluy\u00f3 la salida de Eduardo Lule Menem de la coordinaci\u00f3n de la operaci\u00f3n electoral. Se design\u00f3 en ese lugar a otra karinista, Pilar Ram\u00edrez, de mucho mejor trato con Caputo. La jugada qued\u00f3 a medias ante la airada defensa que orden\u00f3 la hermana del Presidente para aclarar que Menem segu\u00eda cumpliendo un rol central en el oficialismo. Hay guerra para rato. La idea de que se va a vender \u201chasta el \u00faltimo d\u00f3lar\u201d para defender el techo de la banda de flotaci\u00f3n la esboz\u00f3 primero Milei ante sus candidatos. Caputo decidi\u00f3 verbalizarla esa noche en su habitual participaci\u00f3n en el canal de streaming Carajo, sentado frente al influencer Daniel Parisini, alias Gordo Dan. A los productores del programa \u201cLas tres anclas\u201d la realidad los super\u00f3. No llegaron a cambiar la cortina inicial, que incluye im\u00e1genes del ministro fumando un habano y una canci\u00f3n con frases del estilo \u201cchau mandriles\u201d, \u201clo lloran los econochantas\u201d y \u201cque siga bajando el d\u00f3lar\u201d. Milei vio la transmisi\u00f3n desde Olivos y felicit\u00f3 al ministro por sus expresiones, que compiten en altaner\u00eda con el \u201ccompr\u00e1 campe\u00f3n\u201d que pronunci\u00f3 a principios de julio, cuando todo era esperanza. Retom\u00f3 el hilo el viernes ante la Bolsa de Comercio de C\u00f3rdoba, aunque las palabras de Caputo no parec\u00edan surtir el efecto buscado en el mercado. El plan es el correcto, insisti\u00f3 Milei. Todo el p\u00e1nico es pol\u00edtico. En octubre el pa\u00eds se pinta de violeta. Vamos a barrer con el kirchnerismo y el Partido del Estado. Vendr\u00e1n las reformas. Bajar\u00e1 el riesgo pa\u00eds. En 30 a\u00f1os la Argentina ser\u00e1 top 3 entre las potencias del mundo. Corrigi\u00f3 un concepto<script defer src=