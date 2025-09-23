El d\u00f3lar se alej\u00f3 del techo de la banda cambiaria, baj\u00f3 a $1.408 y el Central se mantuvo al margen de las operaciones Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Banco Central confirm\u00f3 que no tuvo intervenci\u00f3n en el mercado de cambios en un escenario de baja del d\u00f3lar. La semana pasada hab\u00eda vendido USD 1.110 millones en virtud de que la cotizaci\u00f3n hab\u00eda tocado el techo de la banda cambiaria, en $1.474,50. A ra\u00edz de los anuncios de reducci\u00f3n a cero de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y de la llegada de apoyo financiero a la Argentina del Tesoro de EEUU, el d\u00f3lar comenz\u00f3 la semana a la baja. La cotizaci\u00f3n mayorista termin\u00f3 en $1.408 y se alej\u00f3 del techo de la banda por lo que no se requiri\u00f3 intervenci\u00f3n oficial. No obstante la ausencia de intervenci\u00f3n, las reservas del BCRA tuvieron una jornada negativa y cayeron USD 141 millones, cerrando las operaciones en USD 39.118 millones. Mientras el d\u00f3lar mayorista se alej\u00f3 del techo de la banda cambiaria, hoy en $1.476,79, el d\u00f3lar al p\u00fablico en el Banco Naci\u00f3n cay\u00f3 a $1.430, mientras que las cotizaciones burs\u00e1tiles quedaban debajo de los 1.500 pesos. El retroceso en las distintas cotizaciones del d\u00f3lar, en un rango de 3% a 9% lleg\u00f3 despu\u00e9s de los precios m\u00e1ximos hist\u00f3ricos alcanzados el viernes 19, cuando el Banco Central argentino debi\u00f3 vender USD 678 millones para apaciguar los temores del mercado. \u201cLlegan noticias positivas y el mercado reacciona en consecuencia, aunque nada te asegura recuperar las p\u00e9rdidas arrastradas en las \u00faltimas semanas\u201d, coment\u00f3 un asesor corporativo de Bull Market Brokers. Esta ma\u00f1ana el gobierno de Estados Unidos manifest\u00f3 su disposici\u00f3n de \u201chacer lo necesario para apoyar a Argentina\u201d ante el complejo escenario econ\u00f3mico, en el marco de una posible asistencia al Banco Central para reforzar las reservas y enfrentar la tensi\u00f3n cambiaria. El mensaje fue emitido por el secretario del Tesoro Scott Bessent, en declaraciones que confirmaron el monitoreo de la situaci\u00f3n local y la evaluaci\u00f3n de mecanismos concretos para brindar respaldo financiero. Estos movimientos reflejan el impacto del mensaje del Tesoro de EEUU, que respald\u00f3 al Gobierno argentino y prometi\u00f3 ayuda financiera. \u201cEstamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a Argentina\u201d, asegur\u00f3 el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Adem\u00e1s impacta positivamente la reciente decisi\u00f3n oficial sobre las retenciones a las exportaciones agrarias por tiempo limitado. La baja en la cotizaci\u00f3n del d\u00f3lar y la mejora en los precios de los bonos y acciones tambi\u00e9n se vincul\u00f3 a la eliminaci\u00f3n temporal de retenciones a la exportaci\u00f3n de granos, prevista hasta el 31 de octubre. Esta medida busc\u00f3 incentivar el ingreso de d\u00f3lares provenientes del sector agroindustrial, lo que impact\u00f3 directamente en las cotizaciones soberanas y provoc\u00f3 un descenso del riesgo pa\u00eds. \u201cLa vieja pol\u00edtica busca generar incertidumbre para boicotear el programa de Gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de d\u00f3lares durante este per\u00edodo, hasta el 31 de octubre habr\u00e1 retenciones cero para todos los granos\u201d, comunic\u00f3 el vocero presidencial Manuel Adorni, mediante un mensaje en la red social \u201cX\u201d. Agreg\u00f3 que \u201cel Gobierno Nacional defini\u00f3 que habr\u00e1 retenciones cero tambi\u00e9n para la exportaci\u00f3n de carnes av\u00edcolas y bovinas hasta el 31 de octubre de 2025. Este es el \u00fanico Gobierno que ante las adversidades responde bajando impuestos\u201d. \u201cLas abultadas ventas del Banco Central en la banda superior dejaban en claro que el esquema necesitaba un service o alg\u00fan tipo de shock para acotar o reducir la p\u00e9rdida de reservas hasta las elecciones. En este marco, se eliminaron temporalmente las retenciones a todos los cultivos hasta el 31 de octubre\u201d, report\u00f3 Portfolio Personal Inversiones. Fuente