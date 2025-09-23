Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, junto al Intendente de San Pedro, Julio Bravo, inauguraron el Parque Lineal 1 como as\u00ed tambi\u00e9n la iluminaci\u00f3n, cord\u00f3n cuneta, y veredas. Sadir afirm\u00f3 que \u201cel equilibrio fiscal y el super\u00e1vit deben ser herramientas para brindar obras y servicios a la gente, no para acumular\u201d. El mandatario expres\u00f3 su satisfacci\u00f3n por compartir el momento con los vecinos y ponder\u00f3 la obra p\u00fablica, que es tan importante, que la hacen conjuntamente los municipios y el Gobierno de la Provincia. En tal sentido, afirm\u00f3 \u201cquiero decir que obviamente estamos trabajando mancomunadamente en cada lugar de la provincia buscando esto: que nuestros vecinos vivan mejor, est\u00e9n mejor, tengan m\u00e1s servicios y mejores servicios\u201d. Asimismo, Sadir destac\u00f3 que despu\u00e9s de la inauguraci\u00f3n se vienen otros parques lineales de similares caracter\u00edsticas, y que \u201cel Gobierno de la Provincia est\u00e1 para acompa\u00f1ar todos estos sue\u00f1os que se convierten en obras que hoy estamos pisando y viviendo ac\u00e1\u201d. Adem\u00e1s, hizo hincapi\u00e9 en que, en muy pocos meses, San Pedro va a ser una ciudad con 100% de sistema cloacal, lo que significa mejor vida, salud, y cuidado para la poblaci\u00f3n. El mandatario provincial fue contundente al expresar que \u201cqueremos seguir trabajando para nuestra gente. Queremos estados inteligentes, provincia y municipios. Y si hay algo para destacar en la gesti\u00f3n de Julio Bravo es esto: obras como estas. A veces con ayuda provincial en materiales o recursos, pero sobre todo con buena administraci\u00f3n y trabajo local\u201d. Tambi\u00e9n mencion\u00f3 el trabajo de iluminaci\u00f3n con luminarias LED que aportan a la seguridad. Por \u00faltimo, Sadir sentenci\u00f3 que \u201cel equilibrio fiscal y el super\u00e1vit deben ser herramientas para brindar obras y servicios a la gente, no para acumular.\u201d En tanto, la Ministra de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico, Mar\u00eda Zigar\u00e1n, celebr\u00f3 que se haya podido construir esta obra en conjunto y en sinergia con los esfuerzos que hizo el municipio, con recursos del municipio, con la ayuda del gobierno de la provincia., \u201cy que podamos seguir apostando a la construcci\u00f3n de obras de este tipo\u201d. Zigar\u00e1n tambi\u00e9n destac\u00f3 la construcci\u00f3n de la obra de cloacas, que va a culminar con un proceso de construcci\u00f3n de obras de saneamiento b\u00e1sico, que son fundamentales para la calidad de vida de las personas. Por su parte, el Intendente de San Pedro, Julio Bravo, detall\u00f3 que el Parque Lineal 1, de casi 700 metros, divide el barrio Libertad y el barrio Presidente Per\u00f3n II, llegando hasta el barrio Lapachos. Incluye obras de cord\u00f3n cuneta, veredas, ciclov\u00eda, mesas y bancos (elaborados en talleres municipales), iluminaci\u00f3n (a cargo del personal de alumbrado p\u00fablico), juegos infantiles, gimnasios urbanos y aproximadamente 230-240 \u00e1rboles de distintas especies con riego por goteo, todo realizado por personal municipal. Bravo coment\u00f3 en el discurso que la obra se inici\u00f3 en 2018 bajo el plan H\u00e1bitat nacional y el proyecto se complet\u00f3 con la ayuda permanente de la provincia, bajo la gesti\u00f3n del gobernador Sadir, y el esfuerzo de los empleados municipales. El titular del ejecutivo municipal sentenci\u00f3 que \u201cla inauguraci\u00f3n de este espacio es parte de un camino de equilibrio fiscal con sentido social, proporcionando lugares de esparcimiento para las familias y ni\u00f1os\u201d. Asimismo, anunci\u00f3 otras obras en curso como la red de cloaca en barrio Libertad, el bulevar de agua en la avenida 25 de mayo (inaugurado el a\u00f1o pasado), y futuros proyectos como los parques lineales 2, 3 y 4 (el pr\u00f3ximo a\u00f1o), obras en el Acceso Sur (la pr\u00f3xima semana) y una nueva ciclov\u00eda en el Acceso Norte (en octubre). Finalmente, Bravo agradeci\u00f3 al Gobernador por toda la ayuda brindada y a los vecinos por su fundamental colaboraci\u00f3n en cada obra realizada. Asistieron adem\u00e1s de los mencionados, el Secretario de Energ\u00eda, Mario Pizarro; funcionarios y ediles municipales; legisladores provinciales; autoridades vecinales de los barrios beneficiados con la obra; y vecinos de los barrios aleda\u00f1os.