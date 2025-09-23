Jujuy al d\u00eda \u00ae - Durante el fin de semana, efectivos del Centro de Gesti\u00f3n de la localidad de El Carmen desarrollaron un operativo de prevenci\u00f3n y seguridad en la zona de Perilagos, con resultado positivo. Durante las tareas de despeje y control en un sector de alta concurrencia, personal policial procedi\u00f3 a la verificaci\u00f3n de diversos rodados. Como resultado, se detect\u00f3 una motocicleta que, al ser consultada en el sistema de antecedentes vehiculares, registraba pedido de secuestro vigente requerido por una unidad investigativa de la provincia. En raz\u00f3n de ello, y conforme lo dispuesto por la autoridad judicial competente, el veh\u00edculo fue trasladado en calidad de secuestro, quedando a disposici\u00f3n de la Unidad Fiscal interviniente.