Entregado al amigo americano, a Milei le urge que empiecen a calmarse todas las plazas Jujuy al d\u00eda \u00ae - Ser\u00e1 otra semana crucial, de nuevo, a todo o nada, para que el gobierno de Javier Milei pueda detener la sangr\u00eda pol\u00edtica y financiera que padece desde hace tres semanas y llegar menos fr\u00e1gil a las elecciones legislativas que se har\u00e1n dentro de 34 d\u00edas. Ahora s\u00ed, la Argentina recurrir\u00e1 al prestamista de \u00faltima-\u00faltima instancia para que ayude a la administraci\u00f3n mile\u00edsta a salir de la espiral descendente en la que se meti\u00f3, despu\u00e9s de que otra asistencia extraordinaria del Fondo Monetario Internacional hubiera resultado insuficiente. La p\u00e9rdida de m\u00e1s de 1100 millones de d\u00f3lares de las muy escasas reservas en solo tres d\u00edas activ\u00f3 todos los airbags y paraca\u00eddas del artefacto mile\u00edsta. Toda la expectativa est\u00e1 puesta en que de la primera reuni\u00f3n bilateral entre el presidente Milei y su admirado par estadounidense Donald Trump, por celebrarse el martes en Nueva York, surjan se\u00f1ales si no un anuncio formal, de que los Estados Unidos ayudar\u00e1n financieramente a la Argentina de manera excepcional, a trav\u00e9s del Fondo de Estabilizaci\u00f3n Cambiaria (Exchange Stabilization Fund, EFS). Eso es en lo que conf\u00eda y con lo que se contentar\u00eda el Gobierno sabedor de que un desembolso efectivo se demorar\u00eda bastante m\u00e1s. El auxilio del amigo americano es el ansiol\u00edtico que el Gobierno provey\u00f3 antes de la apertura de la actividad burs\u00e1til, despu\u00e9s del ruinoso cierre del viernes, y que necesita confirmar en forma urgente para mantener su efecto tranquilizador. Sobre los mercados y sobre la ciudadan\u00eda, que transitan la recta final del calendario electoral. Milei y el equipo econ\u00f3mico se ilusionan con que la demanda de d\u00f3lares se reduzca ante la expectativa de que las reservas ser\u00edan blindadas por la promesa de garant\u00eda del aliado m\u00e1s poderoso. Un valor simb\u00f3lico antes que efectivo. Aunque se admite que el \u201chasta el \u00faltimo d\u00f3lar\u201d que Luis Caputo dijo estar decidido a usar para frenar la vertiginosa corrida solo podr\u00e1 salir, por ahora, de los escasos billetes verdes disponibles del Banco Central. El Gobierno apuesta al gesto de Trump, mientras la Casa Blanca se ha mantenido herm\u00e9tica al respecto, para ponerle coto a la hemorragia y que desde hoy haya un impasse m\u00e1s o menos durable, dado que la mayor\u00eda de los expertos considera que la asistencia norteamericana de ninguna manera tendr\u00eda por fin sostener el actual esquema cambiario, sino algo m\u00e1s de fondo. Y la quema de billetes verdes no es un espect\u00e1culo que guste en Washington y menos en Wall Street. El principal objetivo de la ayuda excepcional, dicen fuentes con llegada a la administraci\u00f3n norteamericana, ser\u00eda garantizar el pago de las multimillonarias deudas que vencen a partir de enero pr\u00f3ximo y para las cuales hay serias dudas sobre si el pa\u00eds contar\u00e1 con los recursos para afrontarlas. Sin desmerecer tranquilizadores efectos cambiarios en lo inmediato. Lo extraordinario de esta petici\u00f3n ag\u00f3nica al presidente de los Estados Unidos para que habilite un pr\u00e9stamo excepcional del Tesoro a la Argentina no son solo todas estas circunstancias de por s\u00ed inusuales. Lo m\u00e1s peculiar es que en estas horas solo es considerado viable el salvataje porque en medio est\u00e1n dos presidentes exc\u00e9ntricos, que suelen saltarse reglas, usos y costumbres, en un contexto mundial extraordinario. Eso lleva a numerosos expertos a concluir que est\u00e1n en juego situaciones estrat\u00e9gicas y de geopol\u00edtica tanto o m\u00e1s que las cuestiones meramente de \u00edndole econ\u00f3mico-financiero que hoy sacuden a la Argentina, pero que carecen de impacto global. En tano, no faltan voces esc\u00e9pticas, a\u00fan luego de confirmado el encuentro de Milei con Trump y con el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Las dudas se basan tanto en los muy escasos antecedentes de asistencias de este tipo como en una condici\u00f3n incluida en los mismos dichos atribuidos al propio Bessent que, parad\u00f3jicamente, alimentan las esperanzas de los optimistas. En primer lugar se se\u00f1ala que durante su rauda visita a Buenos Aires, en abril pasado, el funcionario no expres\u00f3 p\u00fablicamente la garant\u00eda de una asistencia, sino que fue una frase que se dej\u00f3 trascender. Sin embargo, lo m\u00e1s relevante de esos supuestos dichos es que Bessent habr\u00eda condicionado la ayuda a \u201cun shock externo\u201d. Y \u201cno es eso lo que est\u00e1 ocurriendo. Por el contrario, la situaci\u00f3n hoy es m\u00e1s favorable a los pa\u00edses emergentes, tras la baja de tasa en EE.UU.\u201d, se\u00f1al\u00f3 un economista y exfuncionario con s\u00f3lidos v\u00ednculos en Washington. Esa es la gran diferencia de lo que ocurre ac\u00e1 y ahora con lo que suced\u00eda a mediados de los 90, cuando el Tesoro asisti\u00f3 por \u00faltima vez de manera significativa a un pa\u00eds. Fue al M\u00e9xico del efecto Tequila, que hab\u00eda puesto en crisis a ese pa\u00eds, pero tambi\u00e9n afectado a toda la regi\u00f3n. Al mismo tiempo, se destaca que esta ser\u00eda la cuarta ayuda de Trump a la Argentina, dado que fue el art\u00edfice de dos pr\u00e9stamos del FMI, por montos sin precedentes al gobierno de Mauricio Macri y uno a Milei este a\u00f1o, al impulsar una asistencia superior a la que suger\u00eda el staff del Fondo. En todos los casos, los incumplimientos fueron tolerados por la presi\u00f3n de Washington. Condiciones exigentes As\u00ed, ante las singularidades de la Argentina actual y su nuevo pedido de salvataje surge la semi-certeza en \u00e1mbitos econ\u00f3micos y de las relaciones internacionales de que es necesario moderar expectativas sobre el monto que podr\u00eda otorgarse. Y, quiz\u00e1 m\u00e1s importante, que la asistencia seguramente estar\u00e1 sujeta a condiciones muy relevantes a las que el pa\u00eds deber\u00eda someterse, entre las que estar\u00e1n en juego recursos y posicionamientos estrat\u00e9gicos. Sobre la cuant\u00eda del eventual desembolso, el exsubcretario adjunto del Tesoro Brad Setser advirti\u00f3 ayer en su cuenta X que \u201cEn este momento circulan cifras descabelladas. Principalmente en la Argentina. El ESF solo cuenta con unos 22.000 millones de d\u00f3lares en valores l\u00edquidos\u201d, ante versiones de que el aporte podr\u00eda ascender a los 30.000 millones de d\u00f3lares. En cuanto a las condiciones que figurar\u00edan en la letra chica aparece, en primer lugar, la relaci\u00f3n con China por asuntos bastante m\u00e1s relevantes que su comercio bilateral con la Argentina y la regi\u00f3n. Los no a China \u201cArgentina es el \u00fanico pa\u00eds de Am\u00e9rica latina y del G-20 que ha adoptado formalmente una pol\u00edtica de reversi\u00f3n de la influencia de China. Hay una cercan\u00eda, que ya es una subordinaci\u00f3n a lo que Washington solicita de sus \u2018amigos\u2019. Estados Unidos no quiere que se termine el comercio entre Argentina y China. Lo que quiere es m\u00e1s relevante estrat\u00e9gicamente\u201d, se\u00f1ala el experto en relaciones internacionales Juan Gabriel Tokatlian. \u201cEstados Unidos y m\u00e1s a\u00fan Trump no quieren una relaci\u00f3n estrecha militar y que esta sea una relaci\u00f3n que involucre tecnolog\u00eda sensible. Y no quieren que China tenga acceso de manera significativa a recursos minerales, metales, tierras raras, gas y petr\u00f3leo. Tampoco , que la expansi\u00f3n mar\u00edtima china en el Atl\u00e1ntico Sur sea por v\u00eda de la Argentina. Lo mismo que el control del espacio exterior desde la base de Neuqu\u00e9n\u201d, explica Tokatlian. A eso el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella agrega a que \u201cEstados Unidos est\u00e1 buscando afanosamente en el mundo tierras raras y en este continente el que m\u00e1s tiene es Brasil, pero como con Brasil mantiene una relaci\u00f3n hostil, Argentina es el mejor candidato. Por lo que no ser\u00eda sorprendente una facilitaci\u00f3n de acceso privilegiado a inversionistas estadounidenses en ese terreno. Lo mismo suceder\u00eda con el prop\u00f3sito de convertir a la Argentina en un epicentro del uso de energ\u00eda nuclear para los centros de datos que demandan extraordinarios niveles de energ\u00eda\u201d. En el plano econ\u00f3mico-financiero, varios economistas coinciden en que el salvataje tambi\u00e9n tendr\u00eda un prop\u00f3sito que excede las urgencias locales, los v\u00ednculos entre los presidentes y su afinidad ideol\u00f3gica. En ese punto aparecer\u00eda la intenci\u00f3n de despejar muchas dudas que sobre la capacidad de pago de la Argentina de los aproximadamente 18 mil millones de d\u00f3lares que vencen en 2026. Lo que s\u00ed tendr\u00eda impacto fuera de las fronteras argentinas. Un posible default asusta a todos. Ante esa referencia cobra relevancia el antecedente del aporte del Tesoro a M\u00e9xico en 1995, ya que sucedi\u00f3 a la crisis que se desat\u00f3 en ese pa\u00eds tras la devaluaci\u00f3n del peso mexicano y provoc\u00f3 lo que se conoci\u00f3 como el Efecto Tequila, que afect\u00f3 a varios pa\u00edses de la regi\u00f3n, inclui<script defer src=