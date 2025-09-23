Jujuy al d\u00eda \u00ae - La low cost ampl\u00eda su frecuencia entre Buenos Aires y Jujuy, ofreciendo m\u00e1s horarios y conectividad de cara a la temporada de verano 2025\/2026. Quienes elijan viajar a Jujuy tendr\u00e1n m\u00e1s alternativas a partir de octubre: Flybondi incrementar\u00e1 en un 30% la frecuencia de su ruta Buenos Aires\u2013Jujuy, que pasar\u00e1 de 14 a 18 vuelos semanales. La medida responde a la estrategia de la compa\u00f1\u00eda de reforzar su operaci\u00f3n en v\u00edsperas de la temporada alta de verano y facilitar el acceso a uno de los destinos m\u00e1s atractivos del Noroeste Argentino, reconocido por su diversidad cultural, sus paisajes \u00fanicos y su creciente propuesta gastron\u00f3mica y tur\u00edstica. "Este refuerzo en la conectividad es fundamental para seguir potenciando el turismo en nuestra provincia. M\u00e1s vuelos significan m\u00e1s visitantes, m\u00e1s oportunidades para nuestros emprendedores y m\u00e1s desarrollo para todo el sector tur\u00edstico", destac\u00f3 Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo de Jujuy. Para celebrar este aumento de frecuencias, Flybondi lanz\u00f3 el c\u00f3digo promocional exclusivo "FLYJUJUY", que ofrece un 20% de descuento en todas las rutas desde y hacia Jujuy. La promoci\u00f3n es v\u00e1lida para compras hasta el 15 de octubre y aplica a todos los vuelos publicados en el calendario de la aerol\u00ednea, sin incluir tasas e impuestos. Las nuevas frecuencias ya est\u00e1n disponibles para reserva en la web de la aerol\u00ednea y brindar\u00e1n mayor flexibilidad horaria para quienes deseen explorar el norte argentino.El aumento de vuelos hacia Jujuy forma parte de un plan m\u00e1s amplio que incluye refuerzos en otras ocho rutas nacionales estrat\u00e9gicas, como Mendoza, Salta, Tucum\u00e1n y Puerto Iguaz\u00fa, consolidando a Flybondi como uno de los jugadores clave de la conectividad dom\u00e9stica. Flybondi comenz\u00f3 a operar en Argentina en enero de 2018. Con una flota de 15 aeronaves, conecta 17 destinos nacionales y 8 internacionales.Desde su inicio, transport\u00f3 m\u00e1s de 16 millones de pasajeros y actualmente mantiene una participaci\u00f3n del 17% en el mercado dom\u00e9stico.Para comprar los pasajes, ingresar a: https:\/\/flybondi.com\/ar