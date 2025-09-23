Jujuy al d\u00eda \u00ae - El pasado 16 de septiembre, en el inicio de las audiencias orales, Gustavo Vera y Gabriela Burgos, una de las referentes de Alameda Jujuy, brindaron su testimonio. En el 2023 con la firma de Vera, entonces director del Comit\u00e9 de Lucha Contra la Trata, se formaliz\u00f3 la denuncia recibida de forma an\u00f3nima y luego Burgos, quien era delegada de ese organismo, particip\u00f3 del allanamiento y posteriormente articul\u00f3 la asistencia para los trabajadores. El principal acusado es G. A. R., contador, empresario azucarero, due\u00f1o de dos empresas \u2013 donde se produjeron los hechos que ahora se juzgan \u2013 y de mucha influencia en el norte de nuestro pa\u00eds. La justicia formalmente le imputa ser autor del delito de \u201ctrata de personas con fines de explotaci\u00f3n, bajo el supuesto de reducci\u00f3n a la servidumbre, agravado por abuso de la situaci\u00f3n de vulnerabilidad de las v\u00edctimas y por haberse consumado su explotaci\u00f3n\u201d, los hechos se extendieron por un per\u00edodo de casi 30 a\u00f1os. La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 el 11 de agosto del 2023 a partir de una denuncia an\u00f3nima recibida en la l\u00ednea de WhatsApp que en su momento desde el Comit\u00e9 pusimos a disposici\u00f3n ( y que luego fuera incorporado al Protocolo de actuaci\u00f3n), con esa informaci\u00f3n inicial se formaliz\u00f3 la denuncia ante la Protex -Procuradur\u00eda de Trata y Explotaci\u00f3n de Personas- para, luego de una investigaci\u00f3n preliminar, remitirla a la fiscal\u00eda correspondiente. El 20 de diciembre de ese mismo a\u00f1o se produjo el allanamiento, para el cual fue convocado el entonces Comit\u00e9 de Lucha contra la Trata y Explotaci\u00f3n de Personas. Durante el operativo se pudo comprobar el cumplimiento de todos los par\u00e1metros que indican explotaci\u00f3n y que se ordenan a partir de la extensi\u00f3n de la jornada, salario percibido y condiciones de contexto. Dos trabajadores, J.C.V. y F.A.A. durante 25 y 31 a\u00f1os fueron obligados a trabajar en condiciones indignas, desde el inicio del v\u00ednculo debieron trasladarse a la finca ya que esto fue una condici\u00f3n para poder ser \u201cempleados\u201d, en el lugar les otorgaron una suerte de casilla, donde debieron vivir de forma hacinada, sin contar con agua potable, electricidad, gas y sanitarios acordes.Los testimonios dan cuenta de que deb\u00edan cumplir funciones durante doce horas diarias, de lunes a lunes, sin vacaciones, ni feriados. Adem\u00e1s de no contar con elementos de seguridad, ni indumentaria adecuada para las actividades que deb\u00edan realizar.La jueza de C\u00e1mara, \u00faltima revisi\u00f3n previo al inicio de la etapa oral, indic\u00f3 que la retribuci\u00f3n era exigua, alcanzando para julio del 2023 entre $ 79.000 y $100.00 mensuales, montos inferiores al salario de convenio e incluso al salario m\u00ednimo vital y m\u00f3vil de entonces. Estos montos sin contar las sanciones y suspensiones que muchas veces significaban fuertes e ilegales descuentos. Es decir, que durante casi 30 a\u00f1os ambos trabajadores y sus familias, fueron reducidos a la servidumbre, en situaci\u00f3n de pobreza pese a trabajar casi todos los d\u00edas sin descanso. La Hermana Gabriela Burgos luego de participar del allanamiento, y de acuerdo al protocolo vigente, elev\u00f3 un informe a la justicia federal en el cual detall\u00f3 sobradamente las condiciones de explotaci\u00f3n y extrema vulnerabilidad a la que los trabajadores y sus familias eran diariamente expuestos. Pero su intervenci\u00f3n no se limit\u00f3 a una mera descripci\u00f3n, solicito y articul\u00f3 con organismos de asistencia para que recibiesen una bater\u00eda de programas econ\u00f3micos, como psicol\u00f3gicos, m\u00e9dicos y jur\u00eddicos. Herramientas que en ese momento a\u00fan estaban vigentes en nuestro pa\u00eds. Posteriormente, continu\u00f3 acompa\u00f1ando y asesorando a los trabajadores quienes, pese a ser v\u00edctimas de trata y explotaci\u00f3n, siguieron siendo asediados por el empresario, al punto de desalojarlos y derribar la \u00fanica vivienda con la que contaban con un tractor de la propia empresa. Con respecto al juicio oral, la jueza de la Sala II de la C\u00e1mara Federal salte\u00f1a destac\u00f3 que el c\u00e1lculo de reparaci\u00f3n econ\u00f3mica elaborado por los acusadores ascend\u00eda a $34.892.716,32 para F.A.A. y $64.388.855,69 para J.C.V., tomando en cuenta el salario de convenio por una jornada legal, las horas extras, el sueldo anual complementario y las vacaciones no gozadas, menos lo percibido durante el per\u00edodo de explotaci\u00f3n. Por su parte, la fiscal\u00eda solicit\u00f3 una pena de diez a\u00f1os de prisi\u00f3n efectiva m\u00e1s una inhabilitaci\u00f3n absoluta. Cabe destacar que el cuerpo de abogados que trabaja para defender al empresario, son oriundos de Tucum\u00e1n uno integrante de la Fundaci\u00f3n Mar\u00eda de los \u00c1ngeles, intentaron demorar y frenar el proceso a trav\u00e9s de diversos recursos judiciales, si bien todos ellos fueron desestimados. Desde la Fundaci\u00f3n Alameda colaboramos a cada requerimiento solicitado por la justicia y estamos expectantes por la resoluci\u00f3n final del proceso, tanto en lo que respecta a la condena del empresario como a la reparaci\u00f3n econ\u00f3mica para los sobrevivientes.