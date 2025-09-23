Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Un hombre de 79 a\u00f1os, vecino del barrio San Jos\u00e9 de Abra Pampa, denunci\u00f3 haber sido v\u00edctima de una millonaria estafa virtual luego de ser enga\u00f1ado a trav\u00e9s de una publicaci\u00f3n en la red social Facebook. Seg\u00fan relat\u00f3 el damnificado, el hecho ocurri\u00f3 el pasado 18 de septiembre, cuando observ\u00f3 un aviso en la red social que ofrec\u00eda pr\u00e9stamos para jubilados con supuestos descuentos del 35%. Al seguir las instrucciones de la publicaci\u00f3n, se comunic\u00f3 v\u00eda WhatsApp con un n\u00famero proporcionado, desde donde posteriormente lo llamaron para guiarlo en una serie de pasos. El denunciante explic\u00f3 que, tras brindar acceso a su dispositivo, los estafadores lograron duplicar la pantalla de su celular e ingresar a su home banking. Desde all\u00ed realizaron una transferencia por la suma de 252 mil pesos y gestionaron un pr\u00e9stamo personal por 2 millones de pesas, el cual fue extra\u00eddo mediante cajero autom\u00e1tico y transferencias posteriores. El hombre solicit\u00f3 medidas urgentes para esclarecer el caso e inst\u00f3 a las autoridades a investigar a los responsables.