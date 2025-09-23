Jujuy: un abuelo denunció haber sido engañado a través de Facebook y perdió más de dos millones de pesos

Jujuy al día ® – Un hombre de 79 años, vecino del barrio San José de Abra Pampa, denunció haber sido víctima de una millonaria estafa virtual luego de ser engañado a través de una publicación en la red social Facebook.

Según relató el damnificado, el hecho ocurrió el pasado 18 de septiembre, cuando observó un aviso en la red social que ofrecía préstamos para jubilados con supuestos descuentos del 35%. Al seguir las instrucciones de la publicación, se comunicó vía WhatsApp con un número proporcionado, desde donde posteriormente lo llamaron para guiarlo en una serie de pasos.

El denunciante explicó que, tras brindar acceso a su dispositivo, los estafadores lograron duplicar la pantalla de su celular e ingresar a su home banking. Desde allí realizaron una transferencia por la suma de 252 mil pesos y gestionaron un préstamo personal por 2 millones de pesas, el cual fue extraído mediante cajero automático y transferencias posteriores.

El hombre solicitó medidas urgentes para esclarecer el caso e instó a las autoridades a investigar a los responsables.