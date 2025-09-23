La provincia ser\u00e1 anfitriona del evento de integraci\u00f3n regional los d\u00edas 8, 9 y 10 de octubre Jujuy al d\u00eda \u00ae - El secretario ejecutivo de la Agencia Provincial del Corredor Bioce\u00e1nico de Capricornio, Alejandro Marenco, anticip\u00f3 los preparativos del s\u00e9ptimo foro con eje en el rol central de Jujuy en el Corredor Bioce\u00e1nico de Capricornio. \u201cEl Foro del Corredor Bioce\u00e1nico de Capricornio se realizar\u00e1 en Jujuy con la participaci\u00f3n de los embajadores de Argentina y Brasil, funcionarios y representantes de Brasil, Paraguay, Chile y de la Provincia de Salta, con un promedio de 700 asistentes acreditados\u201d, remarc\u00f3 y destac\u00f3 que \u201cel trabajo incluye a 8 estados subnacionales con los pa\u00edses con los pa\u00edses mencionados, m\u00e1s las provincias del norte argentino\u201d. En tanto, detall\u00f3 que con una \u201cmesa est\u00e1 conformada tanto por el sector p\u00fablico como privado\u201d el principal objetivo del Corredor Bioce\u00e1nico y de los estados subnacionales \u201ces desarrollo pol\u00edticas de manera uniforme centrados en la integraci\u00f3n comercial donde Jujuy tendr\u00e1 la oportunidad de mostrar toda su riqueza. Estamos trabajando en una agenda definida exponiendo adem\u00e1s el Plan Maestro vigente en la provincia\u201d.\u201cLo importante es que la sociedad juje\u00f1a pueda conocer en qu\u00e9 consiste el Corredor Bioce\u00e1nico y sus beneficios\u201d, recalc\u00f3.Finalmente, confirm\u00f3 que en la jornada del 10 de octubre se cumplir\u00e1 con una ronda de negocios organizada por la C\u00e1mara de Comercio Exterior con conferencia p\u00fablica y unidades de negocios entre las partes.