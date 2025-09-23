Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Un confuso episodio se registr\u00f3 tras el encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Agropecuario en el estadio \u201c23 de Agosto\u201d, cuando un efectivo policial lanz\u00f3 una granada de gas lacrim\u00f3geno en el sector preferencial, generando malestar entre los presentes. Desde Relaciones Policiales, confirm\u00f3 que se trat\u00f3 de una acci\u00f3n individual y que ning\u00fan superior hab\u00eda ordenado ni autorizado el uso de este tipo de elementos. La Polic\u00eda de la Provincia abri\u00f3 una investigaci\u00f3n interna y ya se iniciaron actuaciones administrativas contra el uniformado. A su vez, la Justicia interviene en el caso para determinar otras posibles responsabilidades. De acuerdo con el primer informe, el efectivo habr\u00eda usado el artefacto tras verse superado por la cantidad de simpatizantes que se abalanzaron hacia la zona donde cumpl\u00eda funciones.