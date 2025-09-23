El conductor ten\u00eda vigente una orden de detenci\u00f3n\u00a0 Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Efectivos del Cuerpo de Infanter\u00eda de la Unidad Regional N\u00b06 detuvieron a un hombre y una mujer que fueron sorprendidos consumiendo bebidas alcoh\u00f3licas dentro de un veh\u00edculo que presentaba pedido de secuestro. El procedimiento se realiz\u00f3 luego de que la unidad fuera alertada sobre un autom\u00f3vil estacionado a la vera de la Ruta Provincial N\u00b047. Al llegar, los uniformados identificaron a los ocupantes y, mediante el sistema CIAC, constataron que el hombre ten\u00eda pedido de captura y solicitud de paradero para comparendo judicial, mientras que el veh\u00edculo registraba pedido activo de secuestro. Ante la situaci\u00f3n, se procedi\u00f3 al secuestro del rodado y al traslado del sujeto a la dependencia policial, donde qued\u00f3 a disposici\u00f3n de la Justicia.