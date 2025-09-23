Jujuy: intensifican la búsqueda de Cornelio Delfín Guanca

Jujuy al día ® – En lo que va de la jornada de este martes, se reforzó el trabajo de búsqueda del octogenario reportado como desaparecido el pasado domingo 21 de septiembre.

El personal a cargo de los rastrillajes, realizó recorridos por el B° Alto Comedero, Los Alisos, B° Las Tipas, entre otros lugares aledaños. Así también, se entrevistó a distintas personas a fin de obtener información relevante para la causa.

Se recuerda a la sociedad en general, que ante cualquier información, se comuniquen al 911 o al 388-6828607 / 388-6860239.