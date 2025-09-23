Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 En las \u00faltimas horas se confirm\u00f3 la identidad del hombre encontrado sin vida el pasado jueves por la noche sobre ruta nacional 9, a la altura del puente Joaqu\u00edn Carrillo, en el barrio Ciudad de Nieva. Fuentes consultadas por nuestro medio informaron que se trataba de F. R., m\u00e9dico pediatra, cuyo cad\u00e1ver hab\u00eda sido hallado alrededor de las 22:30 tras la denuncia de automovilistas que observaron la ca\u00edda de un cuerpo desde la baranda del puente que conecta Altos de Nieva con Ciudad de Nieva. La demora en su identificaci\u00f3n se debi\u00f3 a que al momento del hallazgo no portaba documentaci\u00f3n, por lo que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Alto Comedero, donde se le practic\u00f3 un examen dactilosc\u00f3pico para determinar su identidad. El SAME constat\u00f3 que el hombre no presentaba signos vitales y que el deceso se produjo por un traumatismo enc\u00e9falo craneal grave (TEC). Posteriormente, personal de la Seccional 5\u00b0 de Nieva junto a peritos del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n realizaron los protocolos de rigor.