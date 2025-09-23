Con la nueva tarifa que rige desde hoy, un vecino de San Salvador que deba tomar cuatro colectivos diarios podr\u00eda destinar hasta 173.880 pesos mensuales solo en transporte. Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Desde las 8.30 de hoy comenzar\u00e1 a regir el nuevo cuadro tarifario del transporte urbano de pasajeros en la capital juje\u00f1a, lo que representa un fuerte golpe al bolsillo de los vecinos. De acuerdo al c\u00e1lculo realizado sobre un usuario que trabaja en turnos ma\u00f1ana y tarde, y que viaja de lunes a viernes realizando 4 trayectos diarios, m\u00e1s traslados los s\u00e1bados, se alcanza un total de 96 viajes mensuales. Con la tarifa m\u00ednima, el gasto asciende a 108.688,32 pesos; mientras que con la tarifa m\u00e1xima, correspondiente al tramo San Salvador \u2013 Le\u00f3n, la cifra trepa a 173.880 pesos por mes. El nuevo esquema tarifario establece los siguientes valores y su gasto mensual: San Salvador \u2013 San Salvador ($1132,17 x 96) \u2192 $108.688,32 San Salvador \u2013 Reyes ($1132,17 x 96) \u2192 $108.688,32 San Salvador \u2013 Guerrero ($1302,32 x 96) \u2192 $124.022,72 San Salvador \u2013 Termas de Reyes ($1471,71 x 96) \u2192 $141.283,96 San Salvador \u2013 San Pablo de Reyes ($1302,32 x 96) \u2192 $124.022,72 San Salvador \u2013 Yala ($1471,71 x 96) \u2192 $141.283,96 San Salvador \u2013 Los Nogales ($1641,86 x 96) \u2192 $157.617,76 San Salvador \u2013 Lozano ($1641,86 x 96) \u2192 $157.617,76 San Salvador \u2013 Le\u00f3n ($1811,25 x 96) \u2192 $173.880,00 De esta forma, solo un integrante de una familia que deba utilizar el transporte diariamente deber\u00e1 disponer entre 108 mil y 173 mil pesos mensuales \u00fanicamente para trasladarse.