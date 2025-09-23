En La Quiaca un hombre afirma haber entregado medio mill\u00f3n de pesos a quien se present\u00f3 como \u201cm\u00e9dico casero\u201d para la compra de medicamentos en mayo pero los remedios y el dinero no fueron entregados\u00a0 Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un abuelo de 71 a\u00f1os formaliz\u00f3 una denuncia luego de que en el mes de mayo de este a\u00f1o, una persona se presentara como profesional de la salud a su domicilio y le ofreciera un tratamiento para dolencias en los pies. Seg\u00fan fuentes consultadas por nuestro medio, el supuesto m\u00e9dico, tras revisarlo, le manifest\u00f3 que comprar\u00eda los remedios necesarios pero precisaba dinero. Para ello, la esposa del denunciante entreg\u00f3 500 mil pesos con la promesa de que la medicaci\u00f3n ser\u00eda llevada en el plazo de una semana. Al concurrir a reclamar la entrega, la familia no recibi\u00f3 los medicamentos y no obtuvo respuestas. La causa qued\u00f3 registrada en la comisar\u00eda local y se iniciaron las averiguaciones para determinar la identidad real del denunciado y la trazabilidad del dinero entregado. La denuncia fue radicada con el objetivo de esclarecer si se trat\u00f3 de una estafa o de un incumplimiento contractual con posibilidad de da\u00f1os patrimoniales.