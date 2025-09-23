Jujuy al d\u00eda \u00ae - La estrategia en terreno se realiza de manera interrumpida en zonas urbanas y rurales de toda la provincia. El Ministerio de Salud de Jujuy record\u00f3 que de acuerdo a los ejes del Plan Estrat\u00e9gico de Salud II, contin\u00faa desarrollando la estrategia abocada al trabajo en terreno, acercando m\u00faltiples servicios gratuitos a diferentes barrios, localidades y ciudades de la provincia a trav\u00e9s de los Operativos Sanitarios, lo que permite accesibilidad de la comunidad, especialmente a personas en situaciones de vulnerabilidad o sin cobertura. En el periodo enero-agosto, el despliegue de los equipos interdisciplinarios facilit\u00f3 la atenci\u00f3n integral a 16.921 personas de todas las edades, tanto en puntos fijos donde se establece la asistencia como en el recorrido casa por casa lo que se traduce en controles de signos vitales; asesor\u00edas en discapacidad, donaci\u00f3n de \u00f3rganos, salud sexual, salud mental, adolescencias; consultas con especialistas en medicina general, oftalmolog\u00eda, odontolog\u00eda, cardiolog\u00eda, trabajo social, rehabilitaci\u00f3n, entre otros; captaci\u00f3n temprana de tuberculosis, diabetes, hipertensi\u00f3n y todo tipo de patolog\u00eda y sus factores de riesgo; programaci\u00f3n de turnos; entrega de medicaci\u00f3n; derivaci\u00f3n y traslados en los casos necesarios. Asimismo, se concret\u00f3 el abordaje de 158 embarazadas; la realizaci\u00f3n de 1319 test de VIH y s\u00edfilis y la aplicaci\u00f3n de 1361 vacunas mientras se brindaron un total de 7082 prestaciones en el M\u00f3vil Sanitario, incluyendo atenciones ginecol\u00f3gicas, colocaci\u00f3n y extracci\u00f3n de DIU, colocaci\u00f3n y extracci\u00f3n de implantes, control prenatal, planificaci\u00f3n familiar, ecograf\u00edas ginecol\u00f3gicas y obst\u00e9tricas, toma de PAP \u2013 VPH y test de PSA para detecci\u00f3n temprana de c\u00e1ncer de pr\u00f3stata. En ocho meses, los Operativos Sanitarios se abocaron a la cobertura en sectores Remanente 1, Tupac Amaru Etapa XV, Tupac Amaru Etapa XVI, Nido Ara San Juan, Nido General Belgrano, 10 Hect\u00e1reas, B6, El Milagro, Luca Aria, 308 Viviendas, Teniente Steves, 14 Hect\u00e1reas, Las Tres Ni\u00f1as, 18 Hect\u00e1reas, 47 Hect\u00e1reas, Sargento Cabral, Bicentenario, 8 de Marzo, 337 Viviendas, Aeroclub, Bajo \u00c9xodo y 240 Viviendas de Alto Comedero as\u00ed como en barrios El Chingo, Mariano Moreno, Malvinas, 820 Viviendas, San Jorge, San Pedrito, Campo Verde, Belgrano, 3 de Agosto, Huaico, 530 Viviendas, Suipacha, San Cayetano, San Francisco de As\u00eds, Norte, 13 de Junio y Loteo B\u00e1rcena de la capital juje\u00f1a. Tambi\u00e9n asistieron a la poblaci\u00f3n en Los Alisos, Calilegua, El Talar, Puesto Viejo, Pampa Blanca, Uqu\u00eda, Arrayanal, Huacalera, Rode\u00edto, Guerrero, Lozano, Los Molinos, Fraile Pintado, Caimancito, Yuto y numerosos barrios de Perico, San Pedro, Ledesma y Palpal\u00e1.