Jujuy al d\u00eda \u00ae - Una comitiva de estudiantes del Colegio Polimodal N\u00b0 1 de Cusi Cusi y del Secundario Polimodal N\u00b0 2 de Abra Pampa disfrutan su merecida semana del estudiante. La visita es impulsada por el Gobierno de la Provincia y posibilita que chicos del nivel secundario del interior participen de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. A su vez la experiencia busca que conozcan sitios culturales, hist\u00f3ricos y deportivos. La profesora Mar\u00eda Cristina Guti\u00e9rrez, del Colegio Secundario Polimodal N\u00b0 2 de Abra Pampa mencion\u00f3 que son 60 chicos de cuarto y quinto a\u00f1o que vinieron a conocer lugares hist\u00f3ricos de San Salvador. \u201cEste viaje tambi\u00e9n es un proyecto que se hizo desde la Asociaci\u00f3n Civil Joven Aborigen de la Puna y estamos contentos porque es la primera vez que los chicos participan del desfile con su carroza, as\u00ed que infinitamente gracias al gobernador por brindarles el transporte\u201d. El Profesor Dante Patagua del Colegio Polimodal N\u00b0 1 expres\u00f3 que \u201csomos 30 personas que venimos desde 340 kil\u00f3metros y conocimos el monumento a la Independencia en Humahuaca primero\u201d. El docente coment\u00f3 que el viaje es un proyecto formativo educativo y cultural en el marco de la fiesta nacional de los estudiantes.\u201cAgradecer al gobernador Sadir, a la diputada Alejandra El\u00edas por permitir este viaje y al Director de Gesti\u00f3n, Gustavo Carrasco por ser nexo para que los chicos conozcan varios lugares en San Salvador\u201d, afirm\u00f3. Por otro lado, el estudiante Eli\u00e1n Llampa coment\u00f3 que \u201cconocimos el Sal\u00f3n de la Bandera, el Cabildo, la legislatura, todo muy lindo\u201d.Andrea Quispe, otra estudiante, se\u00f1al\u00f3 que fue una linda experiencia. \u201cEstamos emocionados por ver las carrozas y luego de pasear por el dique La Ci\u00e9naga\u201d.