Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Comisi\u00f3n de Salud de la Legislatura de Jujuy, presidida por el diputado Omar Guti\u00e9rrez, recibi\u00f3 en el Sal\u00f3n "Presidente Dr. Ra\u00fal Alfons\u00edn" a los doctores Federico Ib\u00e1\u00f1ez, vicepresidente del distrito Jujuy de la Sociedad Argentina de Cardiolog\u00eda, y Gabriela Zeballos, cardi\u00f3loga intervencionista y vocal de mesa directiva de la misma instituci\u00f3n. Durante la reuni\u00f3n, los profesionales presentaron detalles de la V Edici\u00f3n del Programa Solidario de Salud Cardiovascular en Poblaciones Originarias de Alta Monta\u00f1a "Sonqo Calchaqu\u00ed \u2013 El coraz\u00f3n de la monta\u00f1a", que se desarrollar\u00e1 del 27 de septiembre al 4 de octubre en el departamento Susques. De esta manera, la Legislatura declar\u00f3 al Programa, de Inter\u00e9s Legislativo por su aporte en la prevenci\u00f3n, diagn\u00f3stico y seguimiento de enfermedades cardiovasculares en comunidades de altura, generando adem\u00e1s informaci\u00f3n epidemiol\u00f3gica clave para el dise\u00f1o de estrategias de cuidado en la provincia. Posterior a la reuni\u00f3n, el diputado Guti\u00e9rrez, presidente de la comisi\u00f3n, subray\u00f3 la relevancia del programa al se\u00f1alar que "el sistema cardiovascular se comporta de manera diferente en altura, por lo que es fundamental contar con estudios propios que nos permitan atender mejor la salud de nuestra poblaci\u00f3n". Asimismo, los doctores Ib\u00e1\u00f1ez y Ceballos remarcaron que m\u00e1s de 60 cardi\u00f3logos de todo el pa\u00eds se suman a esta iniciativa, realizando controles y estudios en comunidades vulnerables de la Puna. Destacaron adem\u00e1s la importancia de avanzar hacia una provincia "cardioprotegida", con mayor prevenci\u00f3n, controles m\u00e9dicos previos a la pr\u00e1ctica deportiva y la instalaci\u00f3n de desfibriladores en espacios p\u00fablicos. Con esta declaraci\u00f3n, la Legislatura de Jujuy reafirma su compromiso en apoyar programas que fortalezcan la salud p\u00fablica, en particular en territorios de dif\u00edcil acceso donde las distancias, la altitud y las condiciones clim\u00e1ticas presentan un desaf\u00edo para la atenci\u00f3n sanitaria.