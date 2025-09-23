“Creo que lo rompí…”: cronista protagonizó un blooper viral en el desfile de carrozas de Jujuy

Pese a advertir que debía tener cuidado, la cronista de TN daño accidentalmente una de las carrozas estudiantiles

Jujuy al día ® – La periodista de TN, Giuliana Salguero, volvió a ser tendencia en las redes sociales por un blooper que protagonizó en Jujuy.

La cronista de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) en San Salvador de Jujuy, y mientras mostraba las carrozas estudiantiles, daño una accidentalmente.

“¿Esto está hecho de papel crepé?”, advirtió la periodista en el inicio de la cobertura, dando a entender al público y a ella misma que el material requería de cierto cuidado.

En Ciudad Cultural, los colegios presentan sus carrozas. Esta estaba hecha de materiales reciclados, según indicaron en el canal de noticias. Salguero decidió subirse a una, sin medir las consecuencias.

“Creo que te rompí un farolito. Te pido mil disculpas. Después vemos cómo lo arreglamos”, dijo Giuliana, para volverse viral y blanco de críticas en las redes sociales.