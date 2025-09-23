Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Educaci\u00f3n de Jujuy realiza el \ud835\udde2\ud835\uddd9\ud835\udde5\ud835\uddd8\ud835\uddd6\ud835\udddc\ud835\udde0\ud835\udddc\ud835\uddd8\ud835\udde1\ud835\udde7\ud835\udde2 \ud835\uddd7\ud835\uddd8 \ud835\uddd6\ud835\uddd4\ud835\udde5\ud835\uddda\ud835\udde2\ud835\udde6 \ud835\uddd7\ud835\udde2\ud835\uddd6\ud835\uddd8\ud835\udde1\ud835\udde7\ud835\uddd8\ud835\udde6 \ud835\udde9\ud835\uddd4\ud835\uddd6\ud835\uddd4\ud835\udde1\ud835\udde7\ud835\uddd8\ud835\udde6 La Direcci\u00f3n de Educaci\u00f3n Primaria informa que el martes 23\/09\/2025 se realizar\u00e1 el ofrecimiento de cargos vacantes de Nivel Primario en las distintas Regiones Educativas. El jueves 25\/09\/2025 no habr\u00e1 ofrecimiento en ninguna Regi\u00f3n. Las actividades se retomar\u00e1n el martes 30\/09\/2025. Regiones I, II, IV, V, VI y VII: en las respectivas sedes de las Regiones Educativas. Regi\u00f3n III: en instalaciones del Hogar Escuela N\u00b0 1 \u201cMonse\u00f1or Jos\u00e9 de la Iglesia\u201d. Los cargos de la modalidad Educaci\u00f3n Especial de Regi\u00f3n III y VI tambi\u00e9n se entregar\u00e1n en la misma instituci\u00f3n, en el mismo d\u00eda y horario. Link de acceso: https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1SGMBoPa_QJptK57kabdNsGFmkF31z7rU\/view