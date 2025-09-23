Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Educaci\u00f3n de Jujuy realiza el \ud835\udde2\ud835\uddd9\ud835\udde5\ud835\uddd8\ud835\uddd6\ud835\udddc\ud835\udde0\ud835\udddc\ud835\uddd8\ud835\udde1\ud835\udde7\ud835\udde2 \ud835\uddf1\ud835\uddf2 \ud835\uddf0\ud835\uddee\ud835\uddff\ud835\uddf4\ud835\uddfc\ud835\ude00 \ud835\ude03\ud835\uddee\ud835\uddf0\ud835\uddee\ud835\uddfb\ud835\ude01\ud835\uddf2\ud835\ude00- \ud835\udddc\ud835\uddfb\ud835\ude00\ud835\ude01\ud835\uddee\ud835\uddfb\ud835\uddf0\ud835\uddf6\ud835\uddee \ud835\udded\ud835\uddfc\ud835\uddfb\ud835\uddee\ud835\uddf9 \ud835\uddd9\ud835\uddf2\ud835\uddf0\ud835\uddf5\ud835\uddee \ud835\uddf1\ud835\uddf2 \ud835\uddf2\ud835\uddfb\ud835\ude01\ud835\uddff\ud835\uddf2\ud835\uddf4\ud835\uddee: \ud835\udfee\ud835\udfef\/\ud835\udfec\ud835\udff5\/\ud835\udfee\ud835\udff1 Regi\u00f3n III Escuela Normal "Juan Ignacio Gorriti"- San Salvador de Jujuy Regi\u00f3n IV Jard\u00edn Independiente N\u00ba53- Santa Clara (departamento Santa B\u00e1rbara) J.I. N\u00ba38 - La Esperanza (departamento San Pedro) Link de acceso: https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1_YgzLn_Ha3tUF7ja4skWDNvnRMKiJz2x\/view?uspsharing