Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Educaci\u00f3n de Jujuy realiza el \ud835\udde2\ud835\uddd9\ud835\udde5\ud835\uddd8\ud835\uddd6\ud835\udddc\ud835\udde0\ud835\udddc\ud835\uddd8\ud835\udde1\ud835\udde7\ud835\udde2 \ud835\uddf1\ud835\uddf2 \ud835\ude02\ud835\uddfb\ud835\uddf6\ud835\uddf1\ud835\uddee\ud835\uddf1\ud835\uddf2\ud835\ude00 \ud835\uddf0\ud835\ude02\ud835\uddff\ud835\uddff\ud835\uddf6\ud835\uddf0\ud835\ude02\ud835\uddf9\ud835\uddee\ud835\uddff\ud835\uddf2\ud835\ude00 \ud835\ude06\/\ud835\uddfc \ud835\uddf0\ud835\uddee\ud835\uddff\ud835\uddf4\ud835\uddfc\ud835\ude00 \ud835\ude03\ud835\uddee\ud835\uddf0\ud835\uddee\ud835\uddfb\ud835\ude01\ud835\uddf2\ud835\ude00 IES N\u00ba4 \u201cRa\u00fal Scalabrini Ortiz\u201d Profesorado de Artes Visuales con orientaci\u00f3n en Pintura (Turno Ma\u00f1ana) Profesorado de Educaci\u00f3n F\u00edsica Link de acceso: https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1bk2P7v2luNiwn9AtryLUhMmd76sLyZi6\/view?uspsharing Profesorado de Educaci\u00f3n F\u00edsica con orientaci\u00f3n en Tiempo Libre y Recreaci\u00f3n Link de acceso: https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1mXdkIkxRPm3JOQf7T_3rbKdl4dx33y-3\/view?uspsharing