Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 La Direcci\u00f3n de Pol\u00edticas de G\u00e9nero, dependiente de la Polic\u00eda de la Provincia de Jujuy, contin\u00faa desarrollando acciones para promover los derechos de las mujeres y prevenir la violencia de g\u00e9nero, garantizando el acceso a la justicia y protecci\u00f3n de \u00e9sta poblaci\u00f3n vulnerable. En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, el equipo lleva adelante tareas de difusi\u00f3n y concientizaci\u00f3n, compartiendo informaci\u00f3n sobre los espacios de atenci\u00f3n y los canales de denuncia disponibles en la provincia. Estas iniciativas buscan fortalecer la prevenci\u00f3n y promover la igualdad de g\u00e9nero, una cultura de respeto y cuidado hacia las mujeres y personas de la diversidad en situaci\u00f3n de violencia de g\u00e9nero. Si necesit\u00e1s orientaci\u00f3n o informaci\u00f3n, pod\u00e9s acercarte a los equipos de la Direcci\u00f3n de Pol\u00edticas de G\u00e9nero o comunicarte con las l\u00edneas de atenci\u00f3n.