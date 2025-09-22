Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Ministra de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico, Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n, propuso renovar un Pacto Federal que jerarquice la agenda ambiental en la jornada \u201cHoja de Ruta Ambiental\u201d, donde provincias de todo el pa\u00eds debatieron sobre acciones comunes. La Ministra de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico de Jujuy, Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n, particip\u00f3 de la jornada convocada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), denominada \u201cUna hoja de ruta para el desarrollo federal con perspectiva ambiental\u201d. El encuentro reuni\u00f3 a las autoridades ambientales de todas las provincias con el objetivo de consensuar una planificaci\u00f3n federal que incorpore la sostenibilidad en \u00e1reas clave. La metodolog\u00eda de trabajo se organiz\u00f3 en cinco ejes tem\u00e1ticos: conservaci\u00f3n de la biodiversidad y ecosistemas nativos; producci\u00f3n sostenible de alimentos; territorios sostenibles y resilientes; transici\u00f3n energ\u00e9tica y log\u00edstica; e industria y econom\u00eda circular. La ministra juje\u00f1a, quien es considera una referente nacional en materia ambiental, destac\u00f3 el valor de la convocatoria en el actual contexto nacional: \u201cEstamos frente a un escenario donde la agenda ambiental ha sido relegada, incluso descalificada por algunos sectores, sobre todo a nivel nacional. Por eso, que el CFI genere un espacio federal para debatir pol\u00edticas ambientales es un gesto muy importante que reconoce la centralidad de estas pol\u00edticas como aliadas del desarrollo productivo y econ\u00f3mico\u201d. Zigar\u00e1n, que adem\u00e1s fue protagonista en la Mesa Panel "Biodiversidad y Ecosistemas Nativos" plante\u00f3 adem\u00e1s la necesidad de renovar el Pacto Federal Ambiental que se firm\u00f3 en 1993. \u201cEn aquel momento -record\u00f3- se dio un primer paso, pero hoy los desaf\u00edos son mayores. Necesitamos un acuerdo de gobernadores que incorpore estos cinco temas y sume otros esenciales como la institucionalidad, la gobernanza multinivel y el financiamiento\u201d. En esa l\u00ednea, se\u00f1al\u00f3 que \u201csin presupuesto, sin jerarqu\u00eda institucional y sin di\u00e1logo entre los distintos niveles del Estado es imposible llevar adelante pol\u00edticas ambientales s\u00f3lidas\u201d. Asimismo, remarc\u00f3 que las provincias deben tener un rol m\u00e1s protag\u00f3nico en los foros internacionales: \u201cSomos quienes conocemos y gestionamos los recursos naturales, por eso nuestras voces deben estar representadas tambi\u00e9n en las negociaciones globales sobre cambio clim\u00e1tico y biodiversidad\u201d, declar\u00f3.La jornada se inscribi\u00f3 en una serie de encuentros que el CFI viene desarrollando con las provincias para articular pol\u00edticas de desarrollo sostenible y consolidar una hoja de ruta federal con perspectiva ambiental. Por Jujuy, tambi\u00e9n participaron el Secretario de Calidad Ambiental, Gast\u00f3n Chingolani, quien estuvo moderando la Mesa "Industria y Econom\u00eda Circular"; y la Directora de Residuos Especiales y Pasivos Ambientales, Marina Giordana, quien se sum\u00f3 a la Mesa "Ordenamiento del Territorio".