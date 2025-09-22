Seg\u00fan el \u00edndice que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, la ca\u00edda este mes fue de 0,33% respecto de agosto. El mes pasado, se hab\u00eda derrumbado 13,9% Jujuy al d\u00eda \u00ae - La confianza del consumidor en la Argentina volvi\u00f3 a caer en septiembre tras el fuerte derrumbe registrado en agosto, seg\u00fan el \u00cdndice de Confianza del Consumidor elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. Las \u00faltimas mediciones reflejaron el impacto persistente de la coyuntura econ\u00f3mica sobre las expectativas y decisiones de los hogares, con marcadas diferencias entre regiones y segmentos de ingreso. Seg\u00fan la encuesta que realiz\u00f3 el Centro de Investigaci\u00f3n en Finanzas (CIF) de la UTDT junto a Poliarqu\u00eda Consultores, septiembre trajo un descenso adicional del 0,33% frente a agosto, un porcentaje bastante menos negativo que el registrado durante el mes pasado, cuando el ICC mensual descendi\u00f3 13,9% respecto de julio. Ese retroceso llev\u00f3 el indicador a uno de sus valores m\u00e1s bajos en muchos meses, marcando una clara inflexi\u00f3n en la percepci\u00f3n social que el equipo de investigaci\u00f3n atribuy\u00f3 a un escenario de mayor volatilidad cambiaria y endurecimiento en las condiciones de cr\u00e9dito. La ca\u00edda acumulada de diciembre de 2024 a septiembre de este a\u00f1o alcanz\u00f3 un 13,5%. En t\u00e9rminos interanuales, septiembre exhibi\u00f3 una suba del 2,08% respecto a igual mes del a\u00f1o previo, aunque agosto hab\u00eda mostrado una baja del 3,7% contra agosto del a\u00f1o anterior, seg\u00fan los mismos relevamientos. Esta aparente contradicci\u00f3n refleja el efecto de recuperaciones parciales, con marcadas oscilaciones de expectativas durante la gesti\u00f3n del presidente Javier Milei. La evoluci\u00f3n mensual impact\u00f3 en todos los componentes del ICC, que considera la propensi\u00f3n a la compra de bienes durables, la evaluaci\u00f3n sobre las condiciones presentes y las expectativas futuras. Los retrocesos se observaron tanto a nivel global como en las principales zonas urbanas, pero la dispersi\u00f3n geogr\u00e1fica y social aport\u00f3 matices significativos. Disparidades regionales y sociales Durante septiembre, el comportamiento del indicador no fue homog\u00e9neo. Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires (CABA) arroj\u00f3 un incremento intermensual del 9,58%, en contraste con el Gran Buenos Aires (GBA), donde se dio una ca\u00edda del 0,84%, y el Interior del pa\u00eds, que registr\u00f3 una baja superior, del 3,73%. En t\u00e9rminos anuales, CABA subi\u00f3 un 4,74%, el Interior, un 7,07%, mientras el GBA qued\u00f3 1,93% por debajo de septiembre de 2024. Ya en agosto, el an\u00e1lisis regional hab\u00eda mostrado comportamientos heterog\u00e9neos. Ese mes, el ICC creci\u00f3 9,8% en el Interior, mientras que se redujo 8,3% en la Ciudad de Buenos Aires y 3% en el GBA, con ambos grandes n\u00facleos urbanos en torno a los 37,1 puntos, una referencia al nivel promedio del \u00edndice. Los contrastes territoriales dieron cuenta de la incidencia de situaciones locales \u2014inflaci\u00f3n, empleo y acceso al cr\u00e9dito\u2014 en la percepci\u00f3n de los consumidores. Descomposici\u00f3n por nivel socioecon\u00f3mico El an\u00e1lisis por nivel de ingresos dej\u00f3 en evidencia una brecha en el humor social. Seg\u00fan la UTDT, hogares de menores ingresos mostraron en septiembre un aumento de 6,65% en el ICC respecto de agosto, ubic\u00e1ndose 10,67% arriba del a\u00f1o pasado. Por el contrario, hogares de ingresos altos experimentaron un descenso del 5,20%, quedando el segmento 4,02% por debajo del mismo mes de 2024. En agosto, la tendencia fue opuesta: el ICC en los hogares de menores ingresos baj\u00f3 18,33%, en tanto los de ingresos altos retrocedieron 10,27%. Esta divergencia reflej\u00f3 que el impacto sobre las expectativas y disposici\u00f3n a consumir fue dispar, reforzando las diferencias ya marcadas en las caracter\u00edsticas estructurales del pa\u00eds. Presente y futuro La baja global del ICC en septiembre estuvo motivada fuertemente por la percepci\u00f3n sobre las condiciones presentes y la disposici\u00f3n a la compra de bienes durables, rubro en el cual el \u00edndice se redujo 14,87% respecto de agosto y, dentro de ese sub\u00edndice, la predisposici\u00f3n a comprar autom\u00f3viles y casas retrocedi\u00f3 21%, mientras la de electrodom\u00e9sticos lo hizo en 10,7%. Pese a la disminuci\u00f3n mensual, el valor general de este subindicador se ubic\u00f3 en septiembre 17,33% por encima del nivel del a\u00f1o anterior. A su vez, el componente de \u201cCondiciones Presentes\u201d se redujo 9,83% en el mes y, en contraste, las \u201cExpectativas Futuras\u201d subieron 6,59%. En el corte interanual, las condiciones presentes estuvieron 12,30% arriba, mientras las expectativas futuras se ubicaron 3,34% por debajo de 2024. La percepci\u00f3n acerca de la \u201cSituaci\u00f3n Personal\u201d creci\u00f3 3,17% y la \u201cSituaci\u00f3n Macroecon\u00f3mica\u201d avanz\u00f3 7,41%. Considerando la perspectiva anual, la situaci\u00f3n personal qued\u00f3 casi sin modificaciones (-0,36%), mientras la visi\u00f3n macroecon\u00f3mica se mantuvo 3,34% debajo de septiembre de 2024. Factores clave en el deterioro de la confianza El abrupto deterioro en la confianza desde agosto coincidi\u00f3 con una coyuntura en que la cotizaci\u00f3n del d\u00f3lar se estabiliz\u00f3 tras subas previas y el acceso al cr\u00e9dito result\u00f3 m\u00e1s costoso. Esta combinaci\u00f3n aliment\u00f3 temores sobre un enfriamiento de la actividad econ\u00f3mica y deriv\u00f3 en un impacto directo en las expectativas y la disposici\u00f3n al gasto. La baja del ICC en agosto represent\u00f3 la reducci\u00f3n mensual m\u00e1s pronunciada desde diciembre de 2023, interrumpiendo una secuencia de cuatro meses de recuperaci\u00f3n y ocho meses seguidos de subas interanuales previas. El an\u00e1lisis de la UTDT destac\u00f3 que, en los primeros veinte meses del gobierno de Javier Milei, el ICC general creci\u00f3 solo 0,3%. En ese lapso, el sub\u00edndice de situaci\u00f3n personal baj\u00f3 3%, la percepci\u00f3n de la econom\u00eda general retrocedi\u00f3 24,3%, pero las expectativas de compra de bienes durables registraron un salto de 90,9%, considerando que part\u00edan de niveles hist\u00f3ricamente bajos. La relaci\u00f3n entre la confianza y variables como inflaci\u00f3n, empleo y acceso a cr\u00e9dito result\u00f3 un factor determinante en la evoluci\u00f3n del \u00e1nimo social para consumir e invertir, sobre todo en bienes de mayor valor, como inmuebles y autom\u00f3viles, seg\u00fan los especialistas. Los datos de las encuestas subrayaron que, aunque algunos indicadores mostraron mejoras puntuales anuales, el humor social sigui\u00f3 atravesando uno de sus momentos m\u00e1s complejos de los \u00faltimos tiempos, con diferencias marcadas entre sectores sociales y regiones. Los próximos meses marcarán nuevas variaciones en los componentes que mide el Índice de Confianza del Consumidor, influenciados por factores como la estabilidad del mercado cambiario, la trayectoria de la inflación y el acceso al crédito para los hogares.