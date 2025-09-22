Extra\u00edda de los residuos de tomate que descartan las envasadoras y de los porotos de descarte, es la base del proyecto que apunta a producir alimentos sanos y org\u00e1nicos. Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un desarrollo cient\u00edfico con sello juje\u00f1o promete cambiar la forma de aprovechar los residuos agroindustriales. El investigador Mat\u00edas Alancay, docente de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) y recientemente galardonado con el Premio Salvador Mazza, lidera dos proyectos pioneros que buscan transformar subproductos del tomate y porotos descartados en alimentos funcionales como gomitas proteicas, panificados sin gluten, barras energ\u00e9ticas y geles para deportistas. Los ejes de investigaci\u00f3n se enfocan en dos materias primas abundantes en el Noroeste Argentino (NOA): los subproductos del tomate (pieles, semillas y restos de procesamiento) y los porotos que no alcanzan est\u00e1ndares comerciales, equivalentes a entre el 15% y el 20% de la producci\u00f3n anual. \u201cHoy Argentina importa pectinas para mermeladas, yogures y bebidas, mientras que en nuestras f\u00e1bricas de tomate desechamos un recurso de alt\u00edsima calidad\u201d, explic\u00f3 Alancay. En pruebas de laboratorio, las pectinas juje\u00f1as demostraron una capacidad gelificante comparable o superior a las importadas, con mayor estabilidad y funcionalidad. En paralelo, su equipo desarrolla m\u00e9todos para recuperar prote\u00ednas vegetales de porotos no comercializados. Con alto valor nutricional y un perfil aminoac\u00eddico completo, estas prote\u00ednas pueden reemplazar parcialmente a las de origen animal, contribuyendo a reducir la huella ambiental de la producci\u00f3n alimentaria. Un hallazgo central de la investigaci\u00f3n es la combinaci\u00f3n natural de pectinas y prote\u00ednas vegetales, lograda sin aditivos qu\u00edmicos. Esta sinergia potencia las propiedades de ambos componentes, dando lugar a matrices alimentarias m\u00e1s estables y vers\u00e1tiles. El avance ya se prueba en prototipos de gomitas sin az\u00facar refinado, ricas en fibra y prote\u00edna vegetal, ideales para ni\u00f1os, personas con diabetes o deportistas; en panificados libres de gluten con harinas de ma\u00edces andinos, mejorando textura y durabilidad; y en el dise\u00f1o de helados funcionales, barras energ\u00e9ticas y geles proteicos con valor nutricional optimizado. La iniciativa no solo tiene proyecci\u00f3n alimentaria, sino tambi\u00e9n econ\u00f3mica y ambiental. \u201cLo que hoy es un costo ambiental puede convertirse en fuente de ingresos y empleo\u201d, afirm\u00f3 el investigador. Seg\u00fan Alancay, la adopci\u00f3n de esta tecnolog\u00eda podr\u00eda abrir nuevas cadenas de valor, impulsar el PBI provincial y servir de modelo para otras regiones del NOA con producci\u00f3n de tomates y legumbres. El equipo interdisciplinario del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Tecnolog\u00edas y Desarrollo Social (Ciited) avanza con pruebas sensoriales y de aceptaci\u00f3n, clave para la transferencia tecnol\u00f3gica a la industria local. El trabajo de Alancay y la Unju demuestra que la ciencia puede ser motor de innovaci\u00f3n sustentable: reemplazar importaciones, optimizar recursos locales y crear alimentos saludables adaptados a las demandas del siglo XXI. \u201cLos descartes agroindustriales son tesoros ignorados que pueden generar conocimiento, empleo y valor agregado para nuestra provincia\u201d, concluy\u00f3 el investigador, que apuesta a convertir los residuos en una oportunidad para Jujuy y el pa\u00eds.