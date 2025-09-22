Jujuy al d\u00edia \u00ae - El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, entreg\u00f3 un cami\u00f3n a la Comisi\u00f3n Municipal de Valle Grande, a fin de satisfacer necesidades de los productores y fortalecer diversos sectores de la econom\u00eda local. Del acto participaron el comisionado de Valle Grande, Marcos Santos; y la secretaria de Desarrollo Productivo, Patricia R\u00edos. En la oportunidad, el mandatario expres\u00f3 su satisfacci\u00f3n por \u201cestar cerca de Valle Grande, solucionando las necesidades de la gente y, en este caso puntual, de los productores\u201d. Por su parte, R\u00edos puntualiz\u00f3 que \u201ceste cami\u00f3n refleja con claridad la pol\u00edtica de apoyo del Gobierno de Jujuy a los productores\u201d y asever\u00f3 que \u201cen Valle Grande hay Estado presente\u201d. Santos, a su turno, dijo que \u201ceste cami\u00f3n era un anhelo de todos los actores de la producci\u00f3n que ahora podr\u00e1n optimizar sus condiciones de trabajo\u201d.