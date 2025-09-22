Desde este martes se puede verificar la inclusi\u00f3n en la n\u00f3mina de electores. Cu\u00e1l es el procedimiento a realizar en caso de no aparecer en el listado definitivo Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 La publicaci\u00f3n del padr\u00f3n definitivo para las elecciones legislativas nacionales de 2025 marca el desenlace de un a\u00f1o electoral clave para la ciudadan\u00eda argentina. Desde este martes se puede verificar la inclusi\u00f3n personal en la n\u00f3mina de electores, paso fundamental para poder sufragar el domingo 26 de octubre, entre las 8 y las 18 horas. En los pr\u00f3ximos comicios nacionales se renovar\u00e1n 127 diputados y 24 senadores nacionales en distritos como Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre R\u00edos, Neuqu\u00e9n, R\u00edo Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Adem\u00e1s, por primera vez en una elecci\u00f3n nacional, se utilizar\u00e1 la Boleta \u00danica de Papel (BUP), un sistema implementado tras la sanci\u00f3n de la Ley 27.781, que modific\u00f3 el C\u00f3digo Electoral Nacional. La BUP consiste en una papeleta que re\u00fane en un solo documento a todos los candidatos, categor\u00edas de cargos y partidos pol\u00edticos habilitados para la elecci\u00f3n, lo que representa un cambio significativo respecto a los m\u00e9todos tradicionales. C\u00f3mo saber si figuro en el padr\u00f3n electoral Para consultar la inclusi\u00f3n en el padr\u00f3n, el elector debe ingresar al sitio web www.padron.gov.ar, seleccionar la secci\u00f3n \u201cElecciones Nacionales\u201d y completar los campos requeridos: Documento de Identidad Nacional (DNI) sin puntos ni letras, g\u00e9nero elegido, distrito y el texto de verificaci\u00f3n de una imagen. Tambi\u00e9n se puede realizar ac\u00e1: A trav\u00e9s de esta consulta, el sistema brinda el n\u00famero de orden, la mesa y el establecimiento asignado para emitir el voto. Qu\u00e9 hacer si no figuro en el padr\u00f3n En caso de detectar errores u omisiones en los datos personales -como nombre, apellido, g\u00e9nero, domicilio o distrito-, o si se requiere solicitar la eliminaci\u00f3n de personas fallecidas del padr\u00f3n provisorio, los ciudadanos tienen un plazo de 9 d\u00edas para corregir cualquier error u omisi\u00f3n detectado en el padr\u00f3n definitivo, limit\u00e1ndose \u00fanicamente a la enmienda de erratas u omisiones. El cierre del padr\u00f3n provisorio y del plazo para la inclusi\u00f3n de novedades registrales, como actualizaciones de datos personales en el DNI, tuvo lugar el 19 de abril. Los reclamos pueden presentarse a trav\u00e9s del siguiente link: Para los residentes de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires (CABA), este tr\u00e1mite debe realizarse de manera presencial en la Secretar\u00eda Electoral del Juzgado Federal N\u00b0 1 con competencia electoral, ubicada en Tucum\u00e1n 1320. Qui\u00e9nes pueden votar el 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales El derecho al voto en Argentina abarca a los ciudadanos nativos y por opci\u00f3n desde los 16 a\u00f1os, y a los naturalizados a partir de los 18 a\u00f1os, siempre que figuren en el padr\u00f3n electoral. Tambi\u00e9n est\u00e1n habilitadas para votar las personas procesadas que se encuentren bajo prisi\u00f3n preventiva y los argentinos residentes en el exterior que est\u00e9n inscriptos previamente. Para emitir el voto, cada elector debe presentar un documento habilitante, que puede ser la libreta de enrolamiento, libreta c\u00edvica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, tarjeta del DNI libreta celeste con la leyenda \u201cNO v\u00e1lido para votar\u201d o el DNI tarjeta. No se permite sufragar con un ejemplar anterior al que figura en el padr\u00f3n ni con el DNI digital en el tel\u00e9fono m\u00f3vil. Qui\u00e9nes est\u00e1n exceptuados de votar en los comicios del 26 de octubre De acuerdo al art\u00edculo 125 de la Ley de Ciudadan\u00eda argentina, incorporada en parte en el C\u00f3digo Nacional Electoral, los j\u00f3venes mayores de 16 a\u00f1os y menores de 18, as\u00ed como las personas mayores de 70 a\u00f1os, no estar\u00e1n incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar si no se presentan a sufragar. Por lo tanto, en estos casos, la emisi\u00f3n del voto es opcional, y no es necesario justificar su ausencia en caso de no participar en las elecciones. Asimismo, la medida establece algunas otras excepciones para determinados grupos de personas: Quienes est\u00e9n a m\u00e1s de 500 kil\u00f3metros del lugar de votaci\u00f3n y tener una justificaci\u00f3n v\u00e1lida que impida el traslado. Quienes est\u00e9n enfermos o imposibilitados de ejercer el sufragio por motivos de fuerza mayor. En este caso tambi\u00e9n se debe presentar una justificaci\u00f3n. Quienes formen parte de organismos o empresas de servicios p\u00fablicos que cumplan funciones durante el d\u00eda de la elecci\u00f3n. Ser juez o auxiliar y estar en funciones durante la elecci\u00f3n.