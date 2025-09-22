Jujuy al d\u00eda \u00ae - Se informa a la poblaci\u00f3n que a partir del martes 23 de septiembre desde las 8:30 hs. comienza a regir la nueva tarifa del transporte urbano seg\u00fan el siguiente detalle: San Salvador de Jujuy: $1132.17 San Salvador de Jujuy a Reyes: $1132.17 San Salvador de Jujuy a Guerrero: $1302.32 San Salvador de Jujuy a Termas de Reyes : $1471.71 San Salvador de Jujuy a San Pablo de Reyes: $1302.32 San Salvador de Jujuy a Yala: $1471.71 San Salvador de Jujuy a Los Nogales: $1641.86 San Salvador de Jujuy a Lozano: $1641.86 San Salvador de Jujuy a Le\u00f3n: $ 1811.25