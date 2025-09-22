Jujuy al d\u00eda \u00ae - El pueblito de la puna renov\u00f3 su sagrada creencia religiosa a la Virgen y al Se\u00f1or del Milagro y, adem\u00e1s, celebr\u00f3 su conmemoraci\u00f3n. Con la participaci\u00f3n de las autoridades del gobierno de la Provincia, de las empresas mineras y la comunidad en general. Liviara, contin\u00faa con su acci\u00f3n religiosa cada a\u00f1o, siendo el modo de trasmitir costumbres, rituales a las nuevas generaciones y mantener viva la figura divina y la de un pueblo. En ese contexto religioso y de costumbre, la secretaria de Gesti\u00f3n de la gobernaci\u00f3n, Anal\u00eda Ru\u00edz, en representaci\u00f3n del gobernador, habl\u00f3 de la fiesta patronal y de su visita. \u201cVine acompa\u00f1ar a este pueblito lleno de amigos en su d\u00eda, as\u00ed tambi\u00e9n, dejo el saludo del Mandatario provincial\u201d, manifest\u00f3 y agreg\u00f3, \u201ces hermoso ver la profunda fe de los pune\u00f1os, intacta, como siempre\u201d. \u201cEs lindo ver que todas las familias est\u00e1n unidas\u201d, resalt\u00f3. Y sostuvo, \u201cagradecida de recibir la invitaci\u00f3n de la comunidad que permite compartir en la creaci\u00f3n de este hermoso lugar\u201d. \u201cMe llev\u00f3 los pedidos por parte de los vecinos. En los pr\u00f3ximos d\u00edas regres\u00f3 para seguir trabajando en el crecimiento de Liviara\u201d, concluy\u00f3. Fueron parte; el Comisionado de Mina Pirquita, Rolando Flores; la representante social de la empresa Missing de Mina Pirquita, Telma Zemplin; la presidenta de la Comunidad de Liviara, Edith Trejo, don Eugenio Trejo unos de los fundadores de Liviara y vecinos de la zona.