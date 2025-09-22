Jujuy: violento sujeto apuñaló a su ex y se dió a la fuga

Jujuy al día ® – En la noche del sábado 20 de septiembre, una mujer de 26 años resultó herida tras ser atacada con un arma blanca por su ex pareja en el barrio Jorge Cafrune, en la ciudad de El Carmen.

El hecho ocurrió alrededor de las 23 horas, cuando dos jóvenes se presentaron en el Centro de Gestión de Seguridad Ciudadana (CGSC) de la zona para informar que una mujer se encontraba herida en la calle Argañaraz, a la entrada del barrio.

Al llegar al lugar, el personal policial constató la presencia de una joven de 26 años, quien presentaba una lesión en el muslo derecho.

La víctima relató que había sido atacada por su ex pareja, quien vestía bermuda de jean y remera blanca, y que tras la agresión se dio a la fuga.

De inmediato se solicitó la asistencia del SAME. El personal de salud brindó las primeras atenciones y trasladó a la mujer para una mejor evaluación médica.

Posteriormente, se hizo presente en el lugar el móvil R-8 de la Policía, que quedó a cargo del procedimiento y de las tareas de búsqueda del agresor.

Fuentes consultadas por nuestro medio confirmaron que la víctima se encuentra fuera de peligro, aunque la herida recibida requirió atención urgente. La policía continúa con los trabajos para dar con el paradero del agresor y esclarecer las circunstancias del violento episodio.