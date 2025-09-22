Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Un hecho de violencia se registr\u00f3 en la ciudad de Humahuaca durante la madrugada del s\u00e1bado 20 de septiembre, cuando un joven de 17 a\u00f1os denunci\u00f3 haber sido agredido por el padrastro de su novia de 15 a\u00f1os, tras descubrirla escondida en su domicilio. De acuerdo al testimonio del denunciante, la situaci\u00f3n ocurri\u00f3 cerca de las 2:00, luego de que la adolescente llegara a su casa alrededor de las 00:30 para pasar la noche. Seg\u00fan relat\u00f3, cuando la madre de la menor y su pareja llegaron al lugar, la menor decidi\u00f3 esconderse en un ropero, pero fue encontrada por el padrastro, quien inmediatamente reaccion\u00f3 de manera violenta contra el joven. El hombre lo tom\u00f3 del cuello, lo sac\u00f3 al exterior de la vivienda y lo redujo en el suelo, presionando su est\u00f3mago con la rodilla mientras lo amenazaba, advirti\u00e9ndole que \u201csi la polic\u00eda no hac\u00eda nada, \u00e9l lo har\u00eda con sus propias manos\u201d. Ante los disturbios, intervino personal policial, que traslad\u00f3 a todos los involucrados a la Seccional 15\u00b0 para continuar con las actuaciones. El joven tambi\u00e9n manifest\u00f3 que manten\u00eda una relaci\u00f3n con la adolescente desde hac\u00eda m\u00e1s de un a\u00f1o, la cual era conocida por su padre pero no contaba con la aprobaci\u00f3n de la madre de la chica. Agreg\u00f3 adem\u00e1s que la menor le habr\u00eda contado que era v\u00edctima de maltratos en su hogar, lo que la manten\u00eda en silencio respecto al v\u00ednculo. El caso qued\u00f3 bajo investigaci\u00f3n de las autoridades correspondientes, que deber\u00e1n determinar responsabilidades y evaluar la situaci\u00f3n de la adolescente para resguardar su integridad.