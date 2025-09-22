Jujuy: solicitan informe al Juez que otorgó salidas al condenado por femicidio Mauro Aparicio Maza

Jujuy al día ® – La Suprema Corte de Justicia de Jujuy inició actuaciones administrativas al Juez de Ejecución de la Pena, Dr. Emilio Carlos Cattan, por la autorización que otorgó a Mauro Nahuel Aparicio Maza, condenado a prisión perpetua por femicidio, para hacer uso de salidas desde el Servicio Penitenciario hasta un domicilio en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

El magistrado deberá elevar un informe sobre los motivos por los que autorizó las salidas, el cual será evaluado por la Suprema Corte de Justicia a los fines de adoptar las medidas que correspondan.

El hecho salió a la luz días atrás luego que se difundiera un video en las redes sociales, el cual habría sido filmado por la hermana de la víctima, Tania Palacios.

La familia de la joven víctima de femicidio, expresó su profunda indignación al enterarse que Mauro Aparicio Maza, condenado a cadena perpetua por el crimen, recibió beneficios para visitar a sus padres en San Pedro de Jujuy.