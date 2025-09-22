Jujuy: intensa búsqueda de Cornelio Delfín Guanca

Jujuy al día ® – Hoy se realizó un importante operativo de búsqueda en la localidad de Palpalá, a fin de dar con el paradero del Sr. Cornelio Delfín Guanca de 80 años.

Distintas Unidades Operativas de la Policía de la Provincia, realizaron rastrillajes partiendo del domicilio del octogenario como así también en los alrededores.

Cabe destacar, que se puso a disposición todos los recursos humanos y móviles de la Institución Policial para que a través de las búsquedas, se pueda lo antes posible, localizar al Sr. Guanca.

Si posees información útil, podes comunicarte al 911 o al 388-6828607 / 388-6860239.