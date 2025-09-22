Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 En la madrugada de este domingo 21 de septiembre, un tr\u00e1gico siniestro vial se registr\u00f3 en la conocida \u201cCurva de la Muerte\u201d,en Maimar\u00e1, dejando como saldo un hombre fallecido y cinco personas heridas. El hecho ocurri\u00f3 alrededor de las 00:05, cuando colisionaron dos veh\u00edculos: una camioneta Volkswagen Saveiro gris y un remis Renault Kangoo gris. La Saveiro era conducida por un hombre de 52 a\u00f1os, quien perdi\u00f3 la vida en el lugar del impacto. En el remis viajaban cinco ocupantes: el conductor, un hombre de 47 a\u00f1os y 4 mujeres de 16, 14, 35 y 50 a\u00f1os de edad.Las dos mujeres mayores fueron trasladadas en ambulancia para recibir asistencia m\u00e9dica. Al sitio acudieron efectivos de la Seccional 12\u00b0, personal de Criminal\u00edstica, SAME, Bomberos Voluntarios de Tilcara y Maimar\u00e1, Bomberos UR-1, Seguridad Vial y personal m\u00e9dico de la Polic\u00eda, quienes trabajaron intensamente para asistir a los heridos y asegurar la zona. Fuentes consultadas por nuestro medio confirmaron que el operativo de emergencia se extendi\u00f3 hasta las 02:50, momento en que los equipos se retiraron, quedando los veh\u00edculos bajo resguardo policial.