Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Un grave episodio de violencia de g\u00e9nero se registr\u00f3 en el barrio Malvinas Argentinas, donde un hombre de 40 a\u00f1os amenaz\u00f3 con un arma de fuego y agredi\u00f3 f\u00edsicamente a su pareja. Tras un operativo de la Seccional 32\u00b0, el sujeto fue detenido y se logr\u00f3 el decomiso de dos armas de fuego. Fuentes consultadas por nuestro medio confirmaron que en el procedimiento, realizado en el marco de la Ley Nacional 26.485, el agresor entreg\u00f3 de manera voluntaria una pistola calibre 9 mm y otra calibre 38, ambas con sus respectivas municiones. La v\u00edctima recibi\u00f3 asistencia y protecci\u00f3n inmediata, mientras que el arresto y el secuestro de las armas fueron considerados pasos fundamentales para resguardar su integridad y evitar nuevas agresiones. Las autoridades remarcaron la importancia de denunciar estos hechos, recordando que cualquier persona en situaci\u00f3n de riesgo puede comunicarse con el Sistema de Emergencias 911 o acudir a la comisar\u00eda m\u00e1s cercana.