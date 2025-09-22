Jujuy al d\u00eda \u00ae - El pasado 19 de septiembre, en las instalaciones de la Escuela de Configuraciones de Apoyo N\u00b010, se llev\u00f3 a cabo una jornada de capacitaci\u00f3n destinada a directores de Nivel Inicial, Primario y de la Modalidad de Educaci\u00f3n Especial, organizada por las supervisiones de Nivel Inicial, Primario, Educaci\u00f3n Especial y Educaci\u00f3n F\u00edsica. La propuesta form\u00f3 parte de la capacitaci\u00f3n \u201cPensar la escuela entre Equipos de Supervisi\u00f3n\u201d, coordinada por la mag\u00edster Silvana Corso, quien estuvo capacitando a los equipos directivos de manera presencial en el mes de julio y actualmente contin\u00faa el acompa\u00f1amiento en modalidad virtual. Durante el encuentro se gener\u00f3 un espacio de reflexi\u00f3n colectiva sobre el rol de los equipos directivos frente a los desaf\u00edos de gestionar escuelas inclusivas, capaces de atender a la diversidad. Adem\u00e1s, se identificaron factores claves para el dise\u00f1o de planes de gesti\u00f3n directiva desde el enfoque de la educaci\u00f3n inclusiva, con el objetivo de avanzar hacia una transformaci\u00f3n institucional. La jornada permiti\u00f3 tambi\u00e9n realizar un diagn\u00f3stico compartido acerca de las problem\u00e1ticas actuales vinculadas a la inclusi\u00f3n educativa, fortaleciendo el trabajo articulado entre niveles y modalidades.