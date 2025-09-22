Interrupción del Servicio de Agua en Alto Gorriti, Coronel Arias y Almirante Brown

Jujuy al día ® – Agua Potable de Jujuy informa a los vecinos de Alto Gorriti, Coronel Arias y Almirante Brown que el servicio de agua ha sido interrumpido debido a la rotura de un acueducto de 150 mm.

Esta situación ha causado una importante disminución del caudal, impidiendo el abastecimiento en varias zonas.Nuestro equipo técnico ya ha finalizado las reparaciones.

Actualmente estamos llevando a cabo las tareas de purga del sistema en las calles Callao y Bahía Blanca, en el barrio Coronel Arias, para eliminar el aire acumulado en la tubería.

Esperamos que el servicio se restablezca por completo en el transcurso de la tarde.

Agradecemos de antemano su comprensión y paciencia mientras trabajamos para normalizar la situación.