El funcionario que se convirti\u00f3 en un s\u00edmbolo de la corrupci\u00f3n kirchnerista declar\u00f3 contra sus viejos jefes y compa\u00f1eros en la causa cuyo juicio comienza este 6 de noviembre. \u201cEl club\u201d y el rol del fallecido secretario Daniel Mu\u00f1oz Jujuy al d\u00eda \u00ae - \u00bfHay tal cosa como un momento destructor de gobiernos? A los analistas de la pol\u00edtica les encanta la expresi\u00f3n. Simboliza el s\u00edmbolo, el hecho que derrumba a una gesti\u00f3n al traicionar la confianza p\u00fablica. Es una escupida en la cara del pacto social, una obscenidad. Jos\u00e9 Francisco L\u00f3pez, secretario de Obras P\u00fablicas de la Naci\u00f3n durante doce a\u00f1os bajo los mandatos de N\u00e9stor y Cristina Kirchner, funcionario crucial de Julio De Vido, no lleg\u00f3 a tanto, pero casi, cuando, en junio de 2016 se descubri\u00f3 que revole\u00f3 9 millones de d\u00f3lares en bolsos en un convento de monjas en General Rodr\u00edguez. Ese dinero, seg\u00fan \u00e9l mismo declar\u00f3, proven\u00eda de las arcas p\u00fablicas. L\u00f3pez reapareci\u00f3 a mediados de julio \u00faltimo. Lo hizo ante el Tribunal Oral Federal N\u00b02, en una audiencia para definir la unificaci\u00f3n de las condenas en su contra por enriquecimiento il\u00edcito y administraci\u00f3n fraudulenta en perjuicio del Estado, para recibir una pena unificada de 13 a\u00f1os de c\u00e1rcel. Lo hizo desde la c\u00e1rcel de Ezeiza, donde permanece detenido desde el 16 de junio, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara su condena por corrupci\u00f3n en el caso Vialidad. Este pr\u00f3ximo 6 de noviembre, L\u00f3pez volver\u00e1 a conectarse por Zoom desde la salita de computadoras de la c\u00e1rcel, para comenzar a ser enjuiciado por el Tribunal Oral Federal N\u00b07 en la causa de los cuadernos de las coimas escritos por el chofer Oscar Centeno, seis a\u00f1os despu\u00e9s del comienzo del expediente. Se encontrar\u00e1 en ese tablero con su viejo jefe Julio De Vido, con Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner, con Roberto Baratta, a quien superaba en rango, m\u00e1s no en poder real, con algunos empresarios insignia del capital argentino que admitieron pagar coimas para engrasar la gran rueda de la obra p\u00fablica. En 2019, el juez Claudio Bonad\u00edo lo elev\u00f3 a juicio, acusado de ser un organizador de la asociaci\u00f3n il\u00edcita que CFK y De Vido supuestamente encabezaron. Y al contrario de sus viejos compa\u00f1eros y jefes pol\u00edticos, en esta causa, L\u00f3pez fue un delator, un arrepentido, un miembro del Programa de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Naci\u00f3n. No tard\u00f3 mucho: confes\u00f3 a mediados de agosto de 2018, menos de tres semanas despu\u00e9s de la explosi\u00f3n del caso. Tras hablar durante horas luego de acordar su nuevo rol con el fiscal Carlos Stornelli, pidi\u00f3 que, ir\u00f3nicamente, lo trasladen al penal de Ezeiza por temor a represalias. 2016: L\u00f3pez y los bolsos en el convento de General Rodr\u00edguez El ex funcionario nacido en Tucum\u00e1n fue, seg\u00fan esa imputaci\u00f3n, un articulador en la historia de los cuadernos. No cobr\u00f3 una coima \u00e9l mismo; al contrario de sus viejos compa\u00f1eros, Bonadio no lo acus\u00f3 de ning\u00fan caso de cohecho. \u201cTuvo una funci\u00f3n activa desde los comienzos de la organizaci\u00f3n, coordinando con los empresarios las obras a asignar, y los pagos que luego destinar\u00edan a los jefes de la asociaci\u00f3n\u201d por intermedio del financista Ernesto Clarens, asegura un documento de la causa: \u201cSeg\u00fan la prueba obrante en autos, el rol de L\u00f3pez dentro de la organizaci\u00f3n se habr\u00eda intensificado despu\u00e9s del fallecimiento de N\u00e9stor Kirchner\u201d. El empresario Carlos Enrique Wagner, otro arrepentido en la trama, uno de particular importancia, asegur\u00f3: \u201cEstos montos de dinero eran entregados a alguno de los recaudadores. Roberto Baratta dispon\u00eda qui\u00e9n iba a recaudar. Lo mismo el ingeniero L\u00f3pez\u201d. Ambos sol\u00edan decir que era \u201cplata para arriba\u201d. L\u00f3pez asegur\u00f3, sin rodeos: \u201cYendo a lo espec\u00edfico, al tema que hoy nos convoca quiero manifestar que lo que plante\u00f3 Wagner era as\u00ed\u201d. Luego, detall\u00f3 el esquema. No se trataba de solo de Baratta, a quien L\u00f3pez no consideraba un amigo, ni un referente de particular autoridad. La confesi\u00f3n del arrepentido L\u00f3pez \u201cYo lo que puedo aportar es espec\u00edficamente de las obras viales, que eran justamente las obras de mayores montos que se manejaron en la secretaria de obra p\u00fablica. Para comenzar durante el periodo 2005 - 2010 se desarrolla un sistema que consist\u00eda en recaudar y mi funci\u00f3n era de coordinar con Daniel Mu\u00f1oz (nota: secretario privado de N\u00e9stor Kirchner, fallecido en 2016) para que \u00e9l fuera el depositario de lo que las empresas que hab\u00eda nominado Wagner pudieran hacer su objetivo\u201d, asever\u00f3. \u201cLos porcentajes variaban entre el 3, 5 y rara vez el 7 por ciento, se desarrollaban en los anticipos financieros, y si no tenia anticipo financiero sobre los certificados. El anticipo financiero era el 10 por ciento de la obra y de ese porcentaje se cobrara el cinco por ciento\u201d. Hab\u00eda, desde ya, un tel\u00e9fono rojo para hablar estas cosas. \u201cEn cuanto a la din\u00e1mica del sistema, las entregas a Mu\u00f1oz eran de dos a tres veces por semanas entre 100 mil a 300 mil d\u00f3lares o euros. Cuando hab\u00eda una entrega, personas que desconozco, que ten\u00edan relaci\u00f3n con Mu\u00f1oz, se comunicaban conmigo a un tel\u00e9fono punto a punto, y con esto quiero significar que all\u00ed solo recib\u00eda llamadas de este tenor. Sonaba al menos tres veces a la semana. Nunca realic\u00e9 una llamada desde ese tel\u00e9fono. Estaba prendido las 24 horas y las llamadas pod\u00edan entrarme a cualquier hora\u201d. Ese tel\u00e9fono se lo dio, precisamente, Daniel Mu\u00f1oz. Con Mu\u00f1oz, dijo L\u00f3pez, \u201ccontrolaba el cumplimiento de las entregas. A m\u00ed me ten\u00edan que dar cuenta del cumplimiento de la obra y que cumplieran lo pactado en cuanto a la entrega del monto, lo dem\u00e1s yo no me met\u00eda. Cuando se hacia la licitaci\u00f3n yo llevaba los registros de qu\u00e9 licitaciones se hab\u00edan ganado y qui\u00e9nes estaban\u201d. Uso un t\u00e9rmino para llamar a estos triunfadores de la obra p\u00fablica. Suena un poco c\u00ednico y un poco afectuoso a la vez. \u201cEl club\u201d, les dec\u00eda L\u00f3pez. M\u00e1s tarde, el hombre del convento record\u00f3 a N\u00e9stor Kirchner, y una de sus m\u00e1ximas. \u201cKirchner siempre dec\u00eda `La plata de la pol\u00edtica es para eso. Mi entre nosotros la hablamos\u2019.\u201d \u201cEste sistema sigui\u00f3 as\u00ed hasta que muri\u00f3 Kirchner\u201d, continu\u00f3 luego. No fue el \u00fanico en decirlo: en su indagatoria, Centeno mismo habl\u00f3 de cambios en el supuesto esquema de recaudaci\u00f3n tras el fallecimiento del ex presidente. La confesi\u00f3n delatora de L\u00f3pez se extendi\u00f3 durante horas en Comodoro Py. Habl\u00f3, por ejemplo, del dinero dentro de los bolsos del convento, de d\u00f3nde proven\u00eda ese efectivo. \u201cEsa plata era de la recaudaci\u00f3n\u201d, dijo. El dinero ven\u00eda de \u201cFabi\u00e1n\u201d. \u201cSi me llamaba Fabi\u00e1n era porque Cristina as\u00ed se lo hab\u00eda indicado, Fabi\u00e1n era Cristina. Yo me preguntaba en ese momento por qu\u00e9 me hab\u00edan elegido a m\u00ed. Es obvio que cre\u00ed que el dinero era de Cristina y que quien estaba enviando a Fabi\u00e1n era ella, y por eso le hice caso\u201d, continu\u00f3. La transcripci\u00f3n de la confesi\u00f3n de L\u00f3pez, proveniente del expediente de la causa Cuadernos a la que accedi\u00f3 Infobae no contiene un apellido. \u201cFabi\u00e1n\u201d, tal vez, haya sido Fabi\u00e1n Guti\u00e9rrez, el ex secretario privado de Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner, asesinado en 2020. En un momento, uno de tantos, el ex secretario de Obras Públicas recordó una anécdota, que revela la eficiencia de la presunta máquina recaudadora: "Alrededor de 100 millones de pesos en total junto con Roberto Baratta se juntaron de obras para la campaña 2013. En el año 2015, faltaban dos días para un acto y movilización en Plaza de Mayo y me pide una reunión el