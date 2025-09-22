Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Educaci\u00f3n de la Provincia de Jujuy convoca a empresas a participar de la Licitaci\u00f3n Privada N\u00b0 2\/2025, en el marco del programa BCIE \u2013 PROMACE. El objeto de la licitaci\u00f3n es la contrataci\u00f3n de la obra \u201cAMPLIACI\u00d3N Y REFACCI\u00d3N INTEGRAL DE LA ESCUELA N\u00b0 8 \u2018ESCOL\u00c1STICO ZEGADA\u2019 Y \u2018J.I. N\u00b0 42\u2019\u201d, ubicadas en San Salvador de Jujuy. El presupuesto oficial para este proyecto es de $509.864.246,96 (Pesos Quinientos Nueve Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Seis con 96\/100), incluyendo impuestos, calculado al mes de julio de 2025. El plazo de ejecuci\u00f3n previsto es de 270 d\u00edas. Fechas y Lugar de Presentaci\u00f3n de Ofertas Las ofertas se recibir\u00e1n hasta el JUEVES 16 de OCTUBRE de 2025 a las 09:00 hs. por la Mesa de Entradas de la SECRETAR\u00cdA DE CR\u00c9DITO EDUCATIVO. El Acto de Apertura de Sobres de Ofertas se realizar\u00e1 el mismo d\u00eda, JUEVES 16 de OCTUBRE de 2025 a las 10:00 hs., en el Ministerio de Educaci\u00f3n de la Provincia de Jujuy, ubicado en Avda. 2 de Abril esq. 10 de Junio, B\u00b0 Malvinas, en la ciudad capital. Acceso a la Documentaci\u00f3n y Consultas La documentaci\u00f3n completa de la Convocatoria a Licitaci\u00f3n Privada N\u00b0 2\/2025 se encuentra disponible para su descarga en la p\u00e1gina del Ministerio de Educaci\u00f3n de Jujuy, a trav\u00e9s del siguiente enlace: https:\/\/drive.google.com\/drive\/folders\/1SyfNyD-zPNDGEl7I-c12DYLuSMDSfH88 Cualquier consulta t\u00e9cnica sobre la documentaci\u00f3n podr\u00e1 ser enviada al correo electr\u00f3nico de la Coordinaci\u00f3n BCIE \u2013 PROMACE: sie.coordinacionbcie@jujuy.edu.ar.