Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Educaci\u00f3n de la Provincia de Jujuy, a trav\u00e9s del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE), invita a empresas a participar del Llamado a Concurso de Precios N\u00b0 4\/2025 \u2013 PROMACE-BCIE. El concurso tiene como objetivo la contrataci\u00f3n de la obra \u201cAMPLIACI\u00d3N Y REFACCI\u00d3N INTEGRAL DEL BACHILLERATO N\u00b0 9 \u2018SAN FRANCISCO DE AS\u00cdS\u2019\u201d, ubicado en la localidad de El Talar, Departamento Santa B\u00e1rbara. El presupuesto oficial para la obra asciende a $284.672.468,97 (Pesos Doscientos Ochenta y Cuatro Millones Seiscientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho con 97\/100), incluyendo impuestos, con un plazo de ejecuci\u00f3n de 270 d\u00edas. Este proyecto se financia con APORTE LOCAL DEL PR\u00c9STAMO. Fechas y Lugar de Presentaci\u00f3n de Ofertas Las empresas interesadas podr\u00e1n presentar sus ofertas hasta el d\u00eda JUEVES 16 de OCTUBRE de 2025 a las 12:00 hs. en la Mesa de Entradas de la SECRETAR\u00cdA DE CR\u00c9DITO EDUCATIVO, situada en calle Rep\u00fablica de L\u00edbano N\u00b0 226, 1er Piso, Barrio Gorriti, en la ciudad capital de la Provincia de Jujuy. El Acto de Apertura de los Sobres de Ofertas se llevar\u00e1 a cabo el mismo d\u00eda, JUEVES 16 de OCTUBRE de 2025 a las 16:00 hs., en el mismo domicilio. Acceso a la Documentaci\u00f3n y Consultas La documentaci\u00f3n completa del Llamado a Concurso de Precios N\u00b0 4\/2025 est\u00e1 disponible en la p\u00e1gina del Ministerio de Educaci\u00f3n de la Provincia de Jujuy, a trav\u00e9s del siguiente enlace: https:\/\/drive.google.com\/drive\/folders\/1P09d0RfV03kzdKhK-fPR_3zEk-H91cAz Para cualquier consulta t\u00e9cnica sobre la documentaci\u00f3n, se puede contactar a la Coordinaci\u00f3n BCIE \u2013 PROMACE al correo electr\u00f3nico: sie.coordinacionbcie@jujuy.edu.ar.