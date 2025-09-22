Close Menu
    lunes, septiembre 22

    Cobertura de cargos docentes de nivel inicial

    No hay comentarios

    Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación de Jujuy realiza el 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢

    𝗖𝗼𝗻𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗮𝗯𝗶𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗮𝗻𝘁𝗲𝗰𝗲𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗴𝗼𝘀 𝘃𝗮𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿 𝘇𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗹 𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹

    Más info: https://acortar.link/S0V59f

