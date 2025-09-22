El Servicio Meteorol\u00f3gico Nacional anticipa que este lunes 22 de septiembre, la temperatura rondar\u00e1 entre 8 y 21; Jujuy al d\u00eda \u00ae - El pron\u00f3stico del tiempo para Jujuy, indica que hoy 22 de septiembre el cielo estar\u00e1 con lloviznas por la ma\u00f1ana y la temperatura rondar\u00e1 entre 8 grados. De acuerdo al parte del Servicio Meteorol\u00f3gico Nacional, el clima en Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sudoeste correr\u00e1n a una velocidad de entre 7 y 12 kil\u00f3metros por hora. La humedad ser\u00eda del 52 por ciento, y la visibilidad ser\u00eda regular. El sol sale a las 07:11 y se pone a las 19:17. Pron\u00f3stico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche El parte del servicio meteorol\u00f3gico prev\u00e9 que para despu\u00e9s del mediod\u00eda el cielo estar\u00e1 parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendr\u00e1n velocidades estimadas entre 13 y 22 km\/h. La temperatura pronosticada ser\u00eda de 21 grados. A la noche, el clima rondar\u00e1 los 19 grados, mientras que los vientos ser\u00e1n del noreste a una velocidad de 13 y 22 kil\u00f3metros por hora. La probabilidad de lluvia estar\u00eda en el orden del por ciento para esta franja del d\u00eda.. Recomendaciones: qu\u00e9 hacer ante lluvias fuertes La Organizaci\u00f3n Meteorol\u00f3gica Mundial define lluvia como la precipitaci\u00f3n de part\u00edculas l\u00edquidas de agua, de di\u00e1metro mayor a 0,5 mil\u00edmetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fen\u00f3meno meteorol\u00f3gico en el cual la ca\u00edda de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gesti\u00f3n Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes: No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra. Mantenerse alejado de zonas costeras y ribere\u00f1as. Cortar el suministro el\u00e9ctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa. Tambi\u00e9n desconectar y alejarse de artefactos el\u00e9ctricos. No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad. Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo. Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas. Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los autom\u00f3viles ofrecen una excelente protecci\u00f3n. Informarse sobre los lugares de evacuaci\u00f3n y sitios elevados. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y tel\u00e9fono.