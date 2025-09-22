Jujuy al d\u00eda \u00ae - la competencia se disput\u00f3 en las amplias instalaciones del Complejo "Carmelo Maggioni" perteneciente al Colegio T\u00e9cnico Ingeniero Herminio Arrieta. De la misma intervinieron jugadores de: San Salvador, Palpal\u00e1, Perico, El Carmen, Santa Catalina, San Pedro, Libertador e invitados de Rosario de la Frontera y una jugadora de Tandil (Provincia de Buenos Aires). Los principales puestos en las cuatro categor\u00edas por Nivel de Juego puestas en disputa, fueron los siguientes: Primera: 1\u00b0- Lautaro Aguaysol (Libertador) 2\u00b0- Mart\u00edn Zapatero Heit (Libertador) 3\u00b0- Mois\u00e9s Gallo Rocha (San Salvador) 4\u00b0- Ana Zapatero Heit (Libertador) Segunda: 1\u00b0- Santiago Vergara (Libertador) 2\u00b0- Mart\u00edn Flores (Perico) 3\u00b0- Jazm\u00edn Tejerina (Perico) 4\u00b0- Natael Veliz (El Carmen) Tercera: 1\u00b0- Joel Sabarza Mealla (Perico) 2\u00b0- Maximiliano Tarifa (San Salvador) 3\u00b0- Santino Machuca (San Pedro) 4\u00b0- Dami\u00e1n Paz (San Salvador) Cuarta: 1\u00b0- Federico Sol\u00f3rzano (El Carmen) 2\u00b0- \u00c1lvaro Bejarano (San Pedro) 3\u00b0- Camilo Soto Ju\u00e1rez (Perico) 4\u00b0- Iv\u00e1n Salas (Rosario de la Frontera) Como viene sucediendo en el \u00faltimo tiempo, los dirigentes de Libertador aprovechan estos torneos y rinden homenajes a los "pioneros" en el desarrollo del tenis de mesa de la ciudad. En esta ocasi\u00f3n la persona a quien se reconoci\u00f3 fue la se\u00f1ora Mar\u00eda de la Concepci\u00f3n Faus Garc\u00eda, entregando el trofeo "Mary Faus" al campe\u00f3n de Primera y tambi\u00e9n distinciones especiales a los ganadores de otras categor\u00edas. En un sencillo acto, donde "Mary" fue acompa\u00f1ada por varios de sus hijos, nietos y ahijados, se le entregaron presentes en nombre de la Asociaci\u00f3n y de la familia del jugador Mart\u00edn \u00c1lamo. El Tenis de Mesa de Jujuy ahora se prepara para dos nuevos desaf\u00edos: el Campeonato Argentino Senior de la Especialidad y los Juegos Nacionales Evita. En ambos, viaja con jugadores con ansias de conseguir nuevos logros para Jujuy.