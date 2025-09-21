La app de mensajer\u00eda permite decidir con precisi\u00f3n qui\u00e9n puede ver los estados publicados Jujuy al d\u00eda \u00ae - WhatsApp contin\u00faa ampliando sus funciones de seguridad y privacidad con el objetivo de ofrecer a los usuarios un mayor control sobre lo que comparten dentro de la aplicaci\u00f3n. La plataforma, propiedad de Meta, anunci\u00f3 recientemente la llegada de una herramienta que permite decidir de forma precisa qui\u00e9n puede ver los estados publicados. Los estados de WhatsApp, que funcionan de manera similar a las historias de Instagram o Facebook, permiten compartir fotos, videos, textos o GIFs que desaparecen en 24 horas. Sin embargo, hasta ahora, muchos usuarios no sab\u00edan que exist\u00eda un control detallado para limitar la audiencia de estas publicaciones. Con la actualizaci\u00f3n, la compa\u00f1\u00eda refuerza la idea de que cada persona pueda administrar su privacidad de manera sencilla y transparente. Seg\u00fan la informaci\u00f3n difundida por la aplicaci\u00f3n, \u201clos estados solo son visibles para tus contactos, y puedes excluir personas o grupos espec\u00edficos. No importa qu\u00e9 opci\u00f3n elijas, tus estados se comparten \u00fanicamente con quienes selecciones\u201d. De esta manera, la compa\u00f1\u00eda busca garantizar que el contenido publicado se mantenga bajo el control de cada usuario, evitando que llegue a personas no deseadas. C\u00f3mo cambiar la configuraci\u00f3n de privacidad en tus estados El proceso para ajustar esta funci\u00f3n es sencillo y puede realizarse tanto en dispositivos Android como en iPhone. Estos son los pasos oficiales: Abre WhatsApp en tu dispositivo m\u00f3vil. Dir\u00edgete a la pesta\u00f1a Estados. Pulsa el \u00edcono de Privacidad. En iPhone se ubica en la parte superior izquierda, mientras que en Android suele encontrarse en la parte superior derecha. Selecciona una de las tres opciones disponibles: Mis contactos: todos tus contactos podr\u00e1n ver lo que publiques. Mis contactos, excepto\u2026: te permite excluir a personas espec\u00edficas. Solo compartir con\u2026: limita el estado \u00fanicamente a los contactos que elijas. Una vez confirmada la selecci\u00f3n, los cambios se aplican autom\u00e1ticamente a todos los estados que publiques en adelante. Recomendaciones para usar esta herramienta WhatsApp aclara que esta configuraci\u00f3n solo se aplica a estados futuros. Es decir, los estados ya publicados antes de modificar la privacidad mantendr\u00e1n la configuraci\u00f3n anterior. Adem\u00e1s, la aplicaci\u00f3n permite modificar estas opciones tantas veces como quieras, lo que otorga flexibilidad a los usuarios. Por ejemplo, se puede compartir un estado visible solo para un grupo reducido de contactos y, m\u00e1s tarde, volver a una configuraci\u00f3n abierta para todos los contactos. La herramienta resulta especialmente \u00fatil en contextos donde los usuarios quieren mantener cierto grado de discreci\u00f3n. Puede servir, por ejemplo, para evitar que compa\u00f1eros de trabajo vean publicaciones personales o para compartir contenido exclusivo con familiares o amigos de confianza. Una funci\u00f3n m\u00e1s en el ecosistema de privacidad de WhatsApp El nuevo control de visibilidad para estados se suma a otras funciones que WhatsApp ha implementado en los \u00faltimos a\u00f1os para reforzar la seguridad de sus usuarios. Entre ellas destacan la verificaci\u00f3n en dos pasos, el bloqueo de chats con contrase\u00f1a o huella dactilar, y la opci\u00f3n de elegir qui\u00e9n puede ver la foto de perfil o la \u00faltima hora de conexi\u00f3n. Todas estas herramientas responden a la creciente preocupaci\u00f3n de los usuarios por proteger su informaci\u00f3n personal en plataformas digitales. WhatsApp, con m\u00e1s de 2.000 millones de usuarios activos en el mundo, se enfrenta constantemente al reto de equilibrar la facilidad de uso con el resguardo de la privacidad. Privacidad y confianza en las plataformas de mensajer\u00eda En un entorno digital donde las publicaciones ef\u00edmeras se han convertido en parte de la vida cotidiana, las medidas de control sobre la audiencia resultan cada vez m\u00e1s relevantes. El hecho de poder decidir exactamente qui\u00e9n tiene acceso a un estado refuerza la sensaci\u00f3n de seguridad y confianza al momento de compartir contenido. Los estados de WhatsApp, al igual que otras funciones similares en distintas plataformas, se han consolidado como un canal para expresar momentos cotidianos o comunicarse de manera r\u00e1pida con contactos cercanos. Ahora, con esta nueva opci\u00f3n de privacidad, los usuarios tienen una herramienta adicional para gestionar su presencia digital de manera m\u00e1s consciente.