Las divisas negociadas en la Bolsa se acercaron a los $1.600, frente a un tipo de cambio oficial fijado a $1.475, en el techo de las bandas Jujuy al d\u00eda \u00ae - Las cotizaciones burs\u00e1tiles del d\u00f3lar, impl\u00edcitas en los precios de acciones y bonos argentinos que se negocian simult\u00e1neamente en la plaza local y el exterior, anotaron nuevos m\u00e1ximos nominales, con un incremento entre dos y diez pesos este viernes. La tensi\u00f3n financiera fue visible para las cotizaciones del d\u00f3lar impl\u00edcitas en acciones y bonos, que treparon entre 33 y 37 pesos. El \u201ccontado con liquidaci\u00f3n\u201d mediante bonos cerr\u00f3 a $1.576,18 (+2,1%), mientras que el MEP alcanz\u00f3 los 1.567,49 (+3,1%). La brecha entre el d\u00f3lar mayorista (a $1.475) y el \u201cliqui\u201d supera ahora los 100 pesos o 6,8 por ciento. Hay que recordar que apenas tres ruedas cambiarias atr\u00e1s esta brecha era insignificante. Con un tipo de cambio oficial en $1.469, el el MEP era pactado el martes 16 a $1.468,76, y el \u201cliqui\u201d, a 1478,25 pesos. Est\u00e1 claro que en el medio sucedieron hechos trascendentes. El d\u00f3lar mayorista teste\u00f3 por primera vez la banda superior del esquema cambiario anunciado el 11 de abril. Y gatillo ventas a manos del Banco Central por unos 1.110 millones de d\u00f3lares en solo tres ruedas. Las cotizaciones financieras de la divisa no reflejan otra cosa que la percepci\u00f3n de un tipo de cambio que debiera estar un escal\u00f3 m\u00e1s arriba de las proyecciones oficiales, que implican un elevado costo en reservas. A la vez, las posturas vendedoras del Tesoro con el mismo fin de mantener a raya al d\u00f3lar oficial le costaron a las arcas p\u00fablicas m\u00e1s de 600 millones de d\u00f3lares. El ministro Luis Caputo confirm\u00f3 el jueves que vender\u00e1n hasta el \u00faltimo d\u00f3lar en el techo de la banda: \u201cVamos a vender todos los d\u00f3lares que sean necesarios\u201d, declar\u00f3. Y remarc\u00f3 que el plan \u201cest\u00e1 muy bien dise\u00f1ado y no se va a modificar\u201d. \u201cTodo indica que el gobierno busca una l\u00ednea adicional de financiamiento, que no provendr\u00eda del FMI ya que el pr\u00f3ximo desembolso est\u00e1 previsto para principios de 2026, sino de otra fuente, con especulaciones locales que apuntan a un apoyo de EEUU, aunque por ahora son solo rumores. El uso de reservas para defender el tipo de cambio en la previa electoral y limitar el pass through a precios parece ir en contra de las necesidades de ajuste de la econom\u00eda", evalu\u00f3 Max Capital. Para los expertos de Adcap Grupo Financiero, las ventas oficiales en la magnitud de esta semana \u201cno fueron una buena se\u00f1al. El Banco Central presenta un d\u00e9ficit de USD 10.000 millones respecto de la meta de reservas del EFF (acuerdo de facilidades extendidas con el FMI) para fin de a\u00f1o\u201d. \u201cAun si los inversores esperaran un resultado positivo en octubre, la din\u00e1mica de mercado del Banco Central vendiendo en el l\u00edmite superior de la banda cambiaria ejerce presi\u00f3n sobre el resto de los activos, lo que podr\u00eda continuar m\u00e1s all\u00e1 de las elecciones\u201d, enfatizaron desde Adcap. Para Carlos Rodr\u00edguez, economista y fundador del CEMA, el gobierno de Javier Milei aplic\u00f3 \u201cuna pol\u00edtica monetaria y cambiaria casi aleatoria. Se redujo la inflaci\u00f3n, hasta el mes pasado, bas\u00e1ndose en atraso cambiario, esterilizaci\u00f3n de emisi\u00f3n con m\u00e1s deuda l\u00edquida y p\u00e9rdida de reservas internacionales. Se hizo cualquier cosa con el tipo de cambio, salvo la flotaci\u00f3n libre. El cepo cambiario estuvo siempre presente, mediante una confusa mara\u00f1a de regulaciones a la operatoria de los mercados cambiario y financiero\u201d. \u201cSer\u00e1 crucial la lectura que vayan haciendo los operadores tras ratificaci\u00f3n del compromiso del equipo econ\u00f3mico respecto la actual esquema cambiario, en especial de continuar las liquidaciones ya que la pulseada podr\u00eda retroalimentar la demanda privada en esta etapa, e incluso posteriormente de no despejarse de manera inmediata el escenario pol\u00edtico y que ello logre mejorar la expectativas de los agentes econ\u00f3micos\u201d, se\u00f1al\u00f3 Gustavo Ber, economista del Estudio Ber. Fuente