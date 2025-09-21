Con el objetivo de fortalecer la capacidad de vigilancia, prevenir el delito y mejorar la respuesta ante emergencias, d\u00edas atr\u00e1s se puso en funcionamiento el Centro de Monitoreo Mixto en San Pedro de Jujuy Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Gobierno de la Provincia a trav\u00e9s del ministerio de Seguridad avanza con el plan "Jujuy Seguro e Interconectado" e impuls\u00f3 un nuevo sistema de videovigilancia en la zona del ramal en el marco de una pol\u00edtica de descentralizaci\u00f3n en materia de seguridad. El nuevo Centro de Monitoreo Mixto tiene el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir el delito sino tambi\u00e9n apunta a mejorar la convivencia y controlar los servicios de recolecci\u00f3n de residuos, evitar el incumplimiento de normas de los vecinos entre otros. En tal sentido, el Jefe de la Polic\u00eda de la Provincia, Comisario General Milton S\u00e1nchez se\u00f1alo que \u201cse afectaron 20 efectivos para trabajar en este centro y estamos en gestiones de aumentar personal\u201d. A su vez indic\u00f3 que \u201cesta es una herramienta que permite articular con \u00e1reas de la unidad regional N\u00b0 2 de San Pedro para responder a las demandas de los ciudadanos\u201d.Por su parte, V\u00edctor Gonz\u00e1lez, Sub Direcci\u00f3n de Inform\u00e1tica del Municipio de San Pedro de Jujuy coment\u00f3 que en esta etapa se comenz\u00f3 con 100 c\u00e1maras de vigilancia, pero el objetivo es llegar a 200 el pr\u00f3ximo a\u00f1o. Tambi\u00e9n sostuvo que \u201clas c\u00e1maras son de alta complejidad con un alcance de 150 metros, tienen inteligencia artificial, con informaci\u00f3n geolocalizaci\u00f3n, y reconocimiento facial\u201d.En cuanto a la distribuci\u00f3n de las c\u00e1maras coment\u00f3 que fue un trabajo articulado entre la provincia y el municipio donde se acord\u00f3 la instalaci\u00f3n en los accesos a la ciudad y puntos estrat\u00e9gicos. \u201cEl intendente ha evaluado con el gobernador sobre su ubicaci\u00f3n y despu\u00e9s se tuvo en cuenta el mapa de riesgo en algunos sectores con la ayuda de la polic\u00eda\u201d.Continuando resalt\u00f3 que el trabajo conjunto permite contar con este sistema los 365 d\u00edas del a\u00f1o las 24 horas espec\u00edficamente para la ciudad con tecnolog\u00eda avanzada.Finalmente, el funcionario mencion\u00f3 que previamente se realiz\u00f3 una capacitaci\u00f3n del personal a cargo del funcionamiento por parte de miembros del Centro de Monitoreo 911 de Capital.