Su traves\u00eda combin\u00f3 esfuerzo f\u00edsico, espiritualidad y solidaridad Jujuy al d\u00eda \u00ae - Ricardo Torres pedale\u00f3 m\u00e1s de 1.700 kil\u00f3metros en 39 d\u00edas hasta llegar al Tr\u00f3pico de Capricornio. Relat\u00f3 que su traves\u00eda fue \u201cun desaf\u00edo personal cargado de significado y superaci\u00f3n\u201d. A bordo de su bicicleta, Ricardo Torres cumpli\u00f3 un sue\u00f1o que ven\u00eda planificando desde hace a\u00f1os: pedalear desde la ciudad entrerriana de Col\u00f3n hasta llegar al Tr\u00f3pico de Capricornio, en Jujuy. La traves\u00eda comenz\u00f3 el pasado 18 de agosto y finaliz\u00f3 tras d\u00edas de recorrido. Durante el camino, Torres, que si bien es oriundo de Chaco, vive desde hace muchos a\u00f1os en Col\u00f3n, particip\u00f3 de la tradicional peregrinaci\u00f3n al Se\u00f1or y la Virgen del Milagro en Salta, lo que le otorg\u00f3 un profundo sentido religioso a su desaf\u00edo. \u201cMi viaje, adem\u00e1s de un recorrido por la geograf\u00eda de nuestro pa\u00eds, se convirti\u00f3 en un desaf\u00edo personal cargado de significado y superaci\u00f3n\u201d, cont\u00f3. El ciclista explic\u00f3 que el proyecto fue posible tras su retiro laboral. \u201cArranc\u00f3 hace muchos a\u00f1os y ahora que ya estoy retirado lo puedo hacer, gracias a Dios\u201d, expres\u00f3. Torres planific\u00f3 cuidadosamente cada tramo: \u201cMe trazo objetivos, hago una planificaci\u00f3n para que no me agarre la noche en la ruta. Trato de dormir siempre bajo techo, aunque fuera con bolsa de dormir, pero bajo techo\u201d. En gran parte del trayecto estuvo acompa\u00f1ado por un matrimonio oriundo de Concordia, Alejandro y Gisela, con quienes comparti\u00f3 la peregrinaci\u00f3n y actividades solidarias en beneficio de un merendero salte\u00f1o. \u201cVinimos los tres, hicimos esta hermosa traves\u00eda. Para m\u00ed fue una linda experiencia\u201d, valor\u00f3. Desaf\u00edo f\u00edsico y espiritual El tramo m\u00e1s exigente fue el ascenso hacia Purmamarca. \u201cFueron muy duros los pedaleos porque es todo subida\u201d. Sin embargo, destac\u00f3: \u201cGracias a Dios el pulm\u00f3n respondi\u00f3 bien. Lo sent\u00ed un poco cuando arranqu\u00e9 de Salta para Jujuy, pero despu\u00e9s se oxigen\u00f3 y pude seguir\u201d. Sobre el sentido de la aventura, Torres se\u00f1al\u00f3: \u201cSon desaf\u00edos personales para ver hasta d\u00f3nde lleg\u00f3. Es lindo porque uno se encuentra a s\u00ed mismo\u201d. Reconocimiento y agradecimientos Tras m\u00e1s de 1.700 kil\u00f3metros recorridos, el ciclista destac\u00f3 la importancia del acompa\u00f1amiento familiar: \u201cDe ac\u00e1 en Cabeza de Buey me alcanz\u00f3 mi se\u00f1ora con mi hija. Fue un alivio porque me ayudaron a trasladar parte del equipaje\u201d. Finalmente, agradeci\u00f3 a todos los que lo alentaron en el camino: \u201cLe agradezco a mis hijos, a mis nietas y a mi esposa que me acompa\u00f1an siempre en estas locuras. Tambi\u00e9n a la Asociaci\u00f3n Mutual Frontera Argentina, que me dio una gran ayuda\u201d.