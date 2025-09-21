El BCRA vendi\u00f3 el monto diario de d\u00f3lares m\u00e1s importante desde octubre de 2019. Si se suman las intervenciones de los dos d\u00edas previos, el dato es preocupante: u$s1.100 millones. Jujuy al d\u00eda \u00ae - El d\u00f3lar volvi\u00f3 a cerrar la semana con una fuert\u00edsima demanda. Lo que sucedi\u00f3 es que el mi\u00e9rcoles toc\u00f3 el techo de la banda por primera vez desde el inicio del esquema de flotaci\u00f3n y gener\u00f3 un fuerte desprendimiento de divisas por parte del Banco Central. As\u00ed, tan solo en las primeras dos jornadas, vendi\u00f3 u$s432 millones y este viernes la cifra fue preocupante: u$s678 millones, lo que implica en tres d\u00edas liquid\u00f3 u$s1.110 millones. Esto claramente pone el alerta a la city que ya especula con un cambio en el esquema en el corto plazo. As\u00ed, el d\u00f3lar mayorista cerr\u00f3 este viernes a $1.475, cincuenta centavos por encima del cierre previo, con un volumen operado en el segmento de contado de u$s842.676 millones, el tercero m\u00e1s alto del 2025. Operadores del mercado aseguraron que hubo una fuerte demanda de billetes de entidades financieras al BCRA. De esta forma, esta semana el tipo de cambio mayorista subi\u00f3 $22, que se suman a los $98 de aumento de la semana anterior. En la antesala a esta jornada, el ministro de Econom\u00eda, Luis Caputo, defendi\u00f3 el programa el jueves por la noche y busc\u00f3 dar un mensaje de tranquilidad para los mercados. El funcionario asegur\u00f3 que van a "vender hasta el \u00faltimo d\u00f3lar en el techo de la banda", remarc\u00f3 que "hay suficientes d\u00f3lares para todos" y sostuvo que no va a haber cambios en la pol\u00edtica monetaria porque el "programa es s\u00f3lido". En el tramo minorista, el tipo de cambio cerr\u00f3 la rueda a $1.523,75, de acuerdo al relevamiento diario que realiza el Banco Central. Se trata de un incremento semanal de 4,6%, mientras que en lo que va de septiembre esa suba es de 11,9%. En cuanto a los d\u00f3lares paralelos, el CCL subi\u00f3 a $1567,06 tras nuevas restricciones cambiarias para directivos de empresas financieras y en la semana aument\u00f3 5,8. La brecha subi\u00f3 al 6,2%, la cifra m\u00e1s alta desde abril. En cuanto al MEP oper\u00f3 a $1551,03, un avance semanal del 5,6% y una brecha del 5,2%. El blue, por su parte, se vendi\u00f3 a $1.520 este viernes en las cuevas de la city porte\u00f1a, con un ajuste semanal de 6,7%. Mientras, el d\u00f3lar cripto se vende a $1.573,36 , de acuerdo a un promedio de Coinmonitor. Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, opin\u00f3: "El ojo del mercado se concentra sobre el plano cambiario, con un d\u00f3lar que se ubica en el techo de la banda y con el BCRA vendiendo para sostener ese nivel. La inc\u00f3gnita pasa ya por qu\u00e9 tantas reservas liquidas se emplear\u00e1n para defenderlo, con el ministro Caputo asegurando que se utilizaran hasta el \u00faltimo d\u00f3lar en el techo de la banda". Tal como adelant\u00f3 \u00c1mbito, este jueves el BCRA aplic\u00f3 nuevas restricciones cambiarias para directores, gerentes, grandes accionistas -y familiares- de bancos y empresas financieras autorizadas a operar en el mercado oficial de cambios. Es con el objetivo de frenar el "rulo" que muchas compa\u00f1\u00edas estaban realizando para cancelar deuda al d\u00f3lar CCL a partir de divisas adquiridas por "personas humanas". Con un riesgo pa\u00eds cercano a los 1.300 puntos b\u00e1sicos, vencimientos de deuda de ac\u00e1 hasta enero por u$s8.100 millones y una importante merma de divisas a manos del Tesoro por la intervenci\u00f3n preelectoral, al Gobierno no le queda casi margen de maniobra para estirar la vida \u00fatil del r\u00e9gimen cambiario. Este jueves, una de las consultoras m\u00e1s le\u00eddas del mercado dio su veredicto: tiene que salir a comprar d\u00f3lares. Pero la pregunta es: \u00bfc\u00f3mo lo va a hacer con el esquema actual si el BCRA solo compra en la banda inferior y Luis Caputo ya dijo que a estos valores el Tesoro no lo va a hacer? La conclusi\u00f3n para los analistas de 1816 es clara: hay que cambiar el esquema. Es por eso que ya plante\u00f3 tres escenarios para el periodo poselectoral: flotaci\u00f3n libre sin bandas, devaluaci\u00f3n pero con tipo de cambio fijo o la vuelta del cepo. Solange Rial Fuente